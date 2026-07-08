Zlatan Ibrahimovic'ten Messi itirafı: "Bir canavara dönüştü"
Futbol dünyasının efsane isimlerinden Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi'nin Mısır karşısındaki performansını övgü dolu sözlerle değerlendirdi.
"MESSI BİR CANAVARA DÖNÜŞTÜ"
Zlatan Ibrahimovic, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Messi, bir canavara dönüştü ve kimse onu yakalayamadı. Durmadan devam etti. Benim gördüğüm, görmeye alıştığımız ve hala görmeye devam ettiğimiz Messi buydu."
Messi'nin kariyerinde ulaşılması güç bir başarı hikayesi yazdığına vurgu yapan İsveçli efsane, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Unutmayın, bu Dünya Kupası'nı zaten kazanmıştı. Birçok kupa, Ballon d'Or... Her şeyi kazandı. Öz geçmişine baktığınızda kusursuz olduğunu görüyorsunuz ama o hala daha fazlasını istiyor."
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|Tunus
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|Mısır
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|İran
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|Yeni Zelanda
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|Kongo D. Cumhuriyeti
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