Hırvatistan'da Zlatko Dalic'e veda!
Hırvatistan Milli Takımı'nda Zlatko Dalic dönemi sona erdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Dalic, görevden ayrılma kararının kariyerindeki en zor anlardan biri olduğunu belirtti.
Milli takım teknik direktörlüğünün kendisi için her zaman en büyük onur olduğunu ifade eden Dalic, "Kalbim dolu, Hırvat futbol tarihinin en büyük başarılarına katkı sağlamış olmanın gururuyla ayrılıyorum. Benden sonra görevi devralacak teknik adama, Hırvatistan Milli Takımı'na ve Hırvat futboluna yürekten inandığım yeni başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
ÖNEMLİ BAŞARILAR YAKALADI
Dalic, 2017 yılında göreve geldiği Hırvatistan Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nda gümüş, 2022 Dünya Kupası'nda ise bronz madalya kazandı.
Hırvatistan Milli Takımı, ayrıca Dalic yönetiminde 2026 Dünya Kupası'nın yanı sıra 2020 ve 2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde de yer aldı.
EN BÜYÜK ADAY BILIC
Hırvat medyası, daha önce, Dalic'in görevden ayrılması halinde milli takım teknik direktörlüğü için en büyük adayın Slaven Bilic olduğunu duyurmuştu.
Bilic, Hırvatistan'ın başına geçmesi durumunda 14 yıl sonra milli takıma geri dönecek.
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|3
|İskoçya
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|Haiti
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|Fildişi Sahili
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|Ekvador
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|6
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|2
|Japonya
|3
|1
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|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
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|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
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|12
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|G
|B
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
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|1
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|Mısır
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|İran
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|3
|0
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|Yeni Zelanda
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|Cape Verde
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|Uruguay
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|Suudi Arabistan
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|1
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|Takımlar
|O
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|Fransa
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|Norveç
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|Senegal
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|Irak
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|O
|G
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|Av.
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|1
|Arjantin
|3
|3
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|Avusturya
|3
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|3
|Cezayir
|3
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|7
|-2
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|4
|Ürdün
|3
|0
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|-5
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|Takımlar
|O
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|Y
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|Kolombiya
|3
|2
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|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
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|0
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|G
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
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|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
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|0
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|4
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|0
|4
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