Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Hüsam Hasan'ın Altay hikayesi ortaya çıktı!

Dünya Kupası'nda Mısır'ın başında dikkat çeken bir performans sergileyen Hossam Hassan'ın, 1999 yılında Altay'a transferinin son anda gerçekleşmediği ortaya çıktı.

calendar 08 Temmuz 2026 14:10
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
SPORX AI BAKIŞI
Hüsam Hasan'ın Altay hikayesi ortaya çıktı!
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FIFA Dünya Kupası'nda son şampiyon Arjantin'e 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 yenilerek çeyrek finali ıskalayan Mısır'ın futbolseverlerin gönlüne taht kuran teknik direktörü Hüsam Hasan'ın 27 yıl önce İzmir temsilcisi Altay'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Dünya Kupası'nda daha önce G Grubu'ndan ikinci sırada çıktıktan sonra son 32 turunda Avustralya'yı seri penaltılarla eleyen Mısır, kupada tarihi gol ve asist rekorlarını kıran yıldız futbolcu Messi'nin forma giydiği son şampiyon Arjantin'e 2-0 öne geçip 13 dakika içinde yediği 3 golle elendi.

HAKEM KARARLARINA İSYAN ETMİŞTİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Maçta VAR uyarısıyla sayılmayan golleri ve verilmeyen penaltılarına isyan eden Mısır Teknik Direktörü Hüsam Hasan, FIFA'nın Messi'nin Dünya Kupası'na devam etmesi için Arjantin'i desteklediğini savundu. Hasan, daha önce Avustralya'yı eledikten sonra Filistin Bayrağı'yla poz verip galibiyeti Filistin halkına adadı. Hasan, Arjantin maçı öncesinde de Filistin'e destek mesajları vererek dünyaya Filistinlilere yapılan zulmü bir kez daha duyurdu.

İMZA TÖRENİNDEN SONRA BAŞKA TAKIMLA ANLAŞTI

Futbolculuk döneminde Yunanistan'da PAOK, İsviçre'de Neuchatel Xamax gibi takımlarda da oynayan eski golcü Hüsam Hasan'ın 1999 yazında ülkesinde Al Ahly'den ayrıldıktan sonra İzmir'e gelerek o dönem Süper Lig'de oynayan Altay'a imza attığı öğrenildi. O yıl 33 yaşında olan Mısır tarihinin en ünlü golcülerinden Hassan için Alsancak Stadı'nda basına imza töreni bile düzenlendi. Ancak Hassan, ülkesine dönüşünde yüksek ücret öneren Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain'le anlaşınca transfer rafa kalktı. 



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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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