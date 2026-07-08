Hüsam Hasan'ın Altay hikayesi ortaya çıktı!
Dünya Kupası'nda Mısır'ın başında dikkat çeken bir performans sergileyen Hossam Hassan'ın, 1999 yılında Altay'a transferinin son anda gerçekleşmediği ortaya çıktı.
Dünya Kupası'nda daha önce G Grubu'ndan ikinci sırada çıktıktan sonra son 32 turunda Avustralya'yı seri penaltılarla eleyen Mısır, kupada tarihi gol ve asist rekorlarını kıran yıldız futbolcu Messi'nin forma giydiği son şampiyon Arjantin'e 2-0 öne geçip 13 dakika içinde yediği 3 golle elendi.
HAKEM KARARLARINA İSYAN ETMİŞTİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Maçta VAR uyarısıyla sayılmayan golleri ve verilmeyen penaltılarına isyan eden Mısır Teknik Direktörü Hüsam Hasan, FIFA'nın Messi'nin Dünya Kupası'na devam etmesi için Arjantin'i desteklediğini savundu. Hasan, daha önce Avustralya'yı eledikten sonra Filistin Bayrağı'yla poz verip galibiyeti Filistin halkına adadı. Hasan, Arjantin maçı öncesinde de Filistin'e destek mesajları vererek dünyaya Filistinlilere yapılan zulmü bir kez daha duyurdu.
İMZA TÖRENİNDEN SONRA BAŞKA TAKIMLA ANLAŞTI
Futbolculuk döneminde Yunanistan'da PAOK, İsviçre'de Neuchatel Xamax gibi takımlarda da oynayan eski golcü Hüsam Hasan'ın 1999 yazında ülkesinde Al Ahly'den ayrıldıktan sonra İzmir'e gelerek o dönem Süper Lig'de oynayan Altay'a imza attığı öğrenildi. O yıl 33 yaşında olan Mısır tarihinin en ünlü golcülerinden Hassan için Alsancak Stadı'nda basına imza töreni bile düzenlendi. Ancak Hassan, ülkesine dönüşünde yüksek ücret öneren Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain'le anlaşınca transfer rafa kalktı.
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|Takımlar
|O
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|Av.
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|ABD
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|8
|4
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|6
|2
|Avustralya
|3
|1
|1
|1
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|2
|0
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|Paraguay
|3
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|1
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|2
|4
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|Türkiye
|3
|1
|0
|2
|3
|5
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|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
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|1
|Meksika
|3
|3
|0
|0
|6
|0
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|9
|2
|Güney Afrika
|3
|1
|1
|1
|2
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|4
|3
|Güney Kore
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|4
|Çekya
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
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|Takımlar
|O
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|Y
|Av.
|P
|1
|İsviçre
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|7
|2
|Kanada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|3
|Bosna Hersek
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|2
|Fildişi Sahili
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curacao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|4
|5
|2
|Mısır
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|İran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|5
|7
|2
|Cape Verde
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|3
|Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Suudi Arabistan
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2
|Norveç
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|2
|Avusturya
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|4
|Ürdün
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0