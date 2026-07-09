Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı: Fransa - Fas
2026 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek ve yarı finale yükselen ilk takım belli olacak.
I Grubu'ndan 9 puanla lider çıkan Fransa, son 32 turunda İsveç'i 3-0, son 16 turunda ise Paraguay'ı 1-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı.
C Grubu'nu 7 puanla ikinci sırada tamamlayan Fas ise son 32 turunda Hollanda'yı penaltılarla 3-2 mağlup ederken, son 16 turunda da ev sahibi ülkelerden Kanada'yı 3-0 gibi net bir skorla geçti.
İki takım, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası yarı finalinde de karşılaşmış ve rakibini 2-0 mağlup eden Fransa final biletini almıştı.
Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise ve Bradley Barcola ile turnuvanın en tehlikeli hücum hatlarından birine sahip Fransa, Mbappe ve Dembele ile şu ana kadar 11 gol buldu.
Fransa'da kas sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni ile Fas'ın adale sakatlığı yaşayan forveti Ismael Saibari'nin durumları belirsizliğini koruyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Kone, Rabiot, Dembele, Olise, Doue, Mbappe.
Fas: Bono, Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Brahim Diaz, Ounahi, El Khannous, Rahimi.
MAÇ ÖNCESİ NE DEDİLER?
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Fas karşısında daha bitirici olmaları gerektiğini söyledi.
Deschamps, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas ile oynayacakları maç öncesinde Boston Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
Deneyimli teknik adam, 14 golle şu anda kadar turnuvanın en skorer takımı olduklarının hatırlatılması üzerine, "Hücum anlamında bitirici olmak zorundayız. İki takımın da tüm alanlarda güçlü kozları var. Etkiliyiz ama bu konuda daha iyisini yapabilirdik. Bazen altı şans yakalar iki gol atarsınız, bazen de iki şans yakalar iki gol atarsınız. Önemli olan fırsatları değerlendirebilmektir." diye konuştu.
Deschamps, son 16 turunda eledikleri Paraguay ile Fas'ın profillerinin farklı olduğunu belirterek, "Fas'la dört yıl önce yarı finalde karşılaşmıştık. Afrika Uluslar Kupası finalinde oynadılar. Üst düzey bireysel yeteneklere sahipler. Buraya öylesine oynamaya gelmediler, kazanmak için buradalar. Bu harika takıma karşı hazır olmalı, performans göstermeli ve sonuca gitmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Kas sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'nin maça yetişip yetişemeyeceği sorusuna Deschamps, "Kendini daha iyi hissediyor daha fazla bir şey söyleyemem. Bugün antrenmanda yer alabilir. Diğer tüm oyuncularımız ise hazır durumda." yanıtını verdi.
57 yaşındaki teknik adam, Paraguay maçında Michael Olise'nin gördüğü sarı kartın iptal edilmesi yönündeki itirazlarını FIFA'nın kabul etmediği bilgisini paylaştı.
Deschamps, karşılaşmaya Arjantinli hakemin atanmasıyla ilgili soru üzerine de, "Hakemlere güveniyorum. Rakibimiz Fas, hakem değil." dedi.
Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Mohamed Ouahbi, Fransa'nın favori olduğunu ancak kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.
Ouahbi, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile oynayacakları maç öncesinde Boston Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
Katar 2022'de yarı final oynayan Fas için hedefin her zaman yüksek olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Bize 'şu ana kadar yaptıklarınız harika' diyecek insanlara kulak asmayacağız. Fransa favori, ancak kazanmak ve yarı finale yükselmek için mümkün olan her şeyi yapacağız. 'Buraya kadar gelerek iyi iş çıkardık, bundan sonrası bonus' hissiyatından hoşlanmıyorum. Hayır, bonus Dünya Kupası'nı kazanmaktır. Buraya kadar bu şekilde geldik ve daha da ileriye gideceğiz." diye konuştu.
Ouahbi, Fas'ın da Fransa gibi gelişen bir takım olduğunu kaydederek, "Galibiyetin anahtarı, maçı hiçbir pişmanlık duymadan oynamak. Bu maçta geliştirmemiz gereken şeyler var. Yüzde 2000 ile oynamalıyız ve şu ana kadar yaptıklarımızın fena olmadığını düşünmemeliyiz." ifadelerini kullandı.
Ouahbi, sakatlığı bulunan Ismael Saibari'nin durumuyla ilgili soruya, "Saibari hariç tüm oyuncular hazır. Bu maç onun için biraz erken geliyor, ancak umarım turnuvanın geri kalanını kaçırmaz." yanıtını verdi.
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|Avusturya
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|Cezayir
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|Ürdün
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|Takımlar
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|Kolombiya
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|Portekiz
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|Kongo D. Cumhuriyeti
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|Özbekistan
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