Arsenal forması giyen Mikel Merino, transfere kapıyı kapattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol orta saha oyuncusu, "Arsenal'de çok mutluyum ve başka bir şey düşünmüyorum. Burada kendimi ailenin bir parçası gibi hissediyorum." dedi.
Arsenal'de geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan Mikel Merino, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusunun, Arsenal ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Arsenal'de geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan Mikel Merino, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusunun, Arsenal ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.