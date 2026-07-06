TYT Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak 2026? ÖSYM YKS Sonuç Takvimi

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre TYT sonuçları, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak. TYT, AYT ve YDT sonuçları aynı gün erişime açılacak.

TYT sonuçları nereden öğrenilecek?

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek.

Sonuç ekranında adayların;

TYT puanı,

Doğru ve yanlış sayıları,

Başarı sıralaması,

Yerleştirme puanına ilişkin bilgiler

yer alacak.

TYT sonuçları açıklandıktan sonra ne olacak?

Sonuçların ilan edilmesinin ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu doğrultusunda üniversite tercih süreci başlayacak. Adaylar puan ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

TYT sonuç belgesi posta ile gönderilecek mi?

Hayır. ÖSYM, sonuç belgelerini adaylara posta yoluyla göndermiyor. Sonuçlar yalnızca elektronik ortamda açıklanıyor ve resmi sorgulama ekranı üzerinden görüntülenebiliyor.

TYT sonuçlarına itiraz edilebilir mi?

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, ÖSYM'nin belirlediği usul ve süreler içerisinde sonuçlara itiraz başvurusunda bulunabiliyor. İtiraz süreci ve şartları ÖSYM tarafından duyuruluyor.

Sonuç: TYT Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak 2026?

2026 TYT sonuçları, ÖSYM'nin resmi takvimine göre 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar aynı gün TYT, AYT ve YDT sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden öğrenebilecek.