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Ankara'da Yollar Kapalı mı? NATO Zirvesi Nedeniyle Hangi Yollar Trafiğe Kapatıldı?
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2026 11:05 -
Güncelleme Tarihi:
06 Temmuz 2026 11:05
Ankara'da Yollar Kapalı mı? NATO Zirvesi Nedeniyle Hangi Yollar Trafiğe Kapatıldı?
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle Ankara'da geniş kapsamlı güvenlik ve trafik tedbirleri uygulanıyor. Başkentte yaşayan vatandaşlar ile şehre gelecek sürücüler, "Ankara'da yollar kapalı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor.
Evet. NATO Zirvesi kapsamında 6-9 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara'da bazı ana arterler ve kritik güzergâhlarda geçici yol kapatmaları uygulanıyor.
Hangi yollar kapalı?Ankara Valiliği'nin açıklamasına göre tamamen veya belirli saatlerde trafiğe kapatılacak başlıca güzergâhlar arasında şunlar yer alıyor:Cumhurbaşkanlığı BulvarıBeştepe CaddesiSöğütözü CaddesiAlparslan Türkeş CaddesiCumhurbaşkanlığı CaddesiAnadolu BulvarıDumlupınar Bulvarı'nın belirli bölümleriMevlana Bulvarıİsmet İnönü BulvarıAtatürk Bulvarı'nın bazı bölümleriAnkara BulvarıÖzal BulvarıSakıp Sabancı Bulvarı1071 Malazgirt BulvarıTürk Kızılayı CaddesiAyrıca devlet başkanlarının konvoy geçişleri sırasında bazı güzergâhlar geçici olarak araç trafiğine kapatılabilecek.Yol kapatmaları ne zamana kadar sürecek?Zirve kapsamında alınan trafik tedbirleri 6 Temmuz'dan 9 Temmuz 2026'ya kadar uygulanacak. Bazı bölgelerde ise 7-8 Temmuz tarihlerinde tam zamanlı, konvoy güzergâhlarında ise ihtiyaç halinde anlık yol kapatmaları yapılacak.Alternatif güzergâhlar
Ankara Valiliği, sürücülere şu alternatif yolları kullanmalarını tavsiye ediyor:Fatih Sultan Mehmet BulvarıBaşkent BulvarıDikmen CaddesiTuran Güneş BulvarıNecatibey CaddesiMithatpaşa Caddesiİstanbul CaddesiŞaşmaz Bulvarıİvedik CaddesiSerhat CaddesiSürücülerin seyahate çıkmadan önce güncel trafik durumunu kontrol etmeleri ve trafik ekiplerinin yönlendirmelerine uymaları isteniyor.NATO Zirvesi nedeniyle başka hangi tedbirler alındı?Zirve süresince ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişine kısıtlamalar getirildi. Bazı bölgelerde scooter ve motokuryelerin kullanımı sınırlandırılırken, oteller ve zirve alanları çevresinde park yasağı da uygulanıyor.Sonuç: Ankara'da Yollar Kapalı mı?Evet. 36. NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da 6-9 Temmuz 2026 tarihleri arasında birçok ana yol ve kavşakta geçici trafik kısıtlamaları uygulanıyor. Özellikle Beştepe, Söğütözü, Çankaya ve konvoy güzergâhlarını kullanacak sürücülerin alternatif yolları tercih etmeleri ve resmi duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.
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