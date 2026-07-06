Ankara'da Yollar Kapalı mı? NATO Zirvesi Nedeniyle Hangi Yollar Trafiğe Kapatıldı?

Evet. NATO Zirvesi kapsamında 6-9 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara'da bazı ana arterler ve kritik güzergâhlarda geçici yol kapatmaları uygulanıyor.

Hangi yollar kapalı?

Ankara Valiliği'nin açıklamasına göre tamamen veya belirli saatlerde trafiğe kapatılacak başlıca güzergâhlar arasında şunlar yer alıyor:

Cumhurbaşkanlığı Bulvarı

Beştepe Caddesi

Söğütözü Caddesi

Alparslan Türkeş Caddesi

Cumhurbaşkanlığı Caddesi

Anadolu Bulvarı

Dumlupınar Bulvarı'nın belirli bölümleri

Mevlana Bulvarı

İsmet İnönü Bulvarı

Atatürk Bulvarı'nın bazı bölümleri

Ankara Bulvarı

Özal Bulvarı

Sakıp Sabancı Bulvarı

1071 Malazgirt Bulvarı

Türk Kızılayı Caddesi

Ayrıca devlet başkanlarının konvoy geçişleri sırasında bazı güzergâhlar geçici olarak araç trafiğine kapatılabilecek.

Yol kapatmaları ne zamana kadar sürecek?

Zirve kapsamında alınan trafik tedbirleri 6 Temmuz'dan 9 Temmuz 2026'ya kadar uygulanacak. Bazı bölgelerde ise 7-8 Temmuz tarihlerinde tam zamanlı, konvoy güzergâhlarında ise ihtiyaç halinde anlık yol kapatmaları yapılacak.

Alternatif güzergâhlar

Ankara Valiliği, sürücülere şu alternatif yolları kullanmalarını tavsiye ediyor:

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı

Başkent Bulvarı

Dikmen Caddesi

Turan Güneş Bulvarı

Necatibey Caddesi

Mithatpaşa Caddesi

İstanbul Caddesi

Şaşmaz Bulvarı

İvedik Caddesi

Serhat Caddesi

Sürücülerin seyahate çıkmadan önce güncel trafik durumunu kontrol etmeleri ve trafik ekiplerinin yönlendirmelerine uymaları isteniyor.

NATO Zirvesi nedeniyle başka hangi tedbirler alındı?

Zirve süresince ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişine kısıtlamalar getirildi. Bazı bölgelerde scooter ve motokuryelerin kullanımı sınırlandırılırken, oteller ve zirve alanları çevresinde park yasağı da uygulanıyor.

Sonuç: Ankara'da Yollar Kapalı mı?

Evet. 36. NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da 6-9 Temmuz 2026 tarihleri arasında birçok ana yol ve kavşakta geçici trafik kısıtlamaları uygulanıyor. Özellikle Beştepe, Söğütözü, Çankaya ve konvoy güzergâhlarını kullanacak sürücülerin alternatif yolları tercih etmeleri ve resmi duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.