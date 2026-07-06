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Galatasaray'dan 30 milyon euro: Lesley Ugochukwu

Galatasaray, Burnley'den 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu için 30 milyon euro'ya kadar çıktı. İngiliz ekibinden gelecek cevap bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 09:14
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan 30 milyon euro: Lesley Ugochukwu
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GALATASARAY'DAN 30 MİLYON EURO

Galatasaray 30 milyon Euro'yu bulan bir rakam sunarken pazarlıkta satın alma opsiyonlu kiralama maddesi de bulunuyor.

Fransız orta saha, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini kulübüne aktarırken Galatasaray da daha yukarı çıkmayacağını İngiliz ekibine iletti.

SEZON PERFORMANSI

Burnley'de geçen sezon 38 maçta süre bulan Lesley Ugochukwu, 3 gol ve 2 asist ile skora 5 kez katkı sağladı.

Burnley ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız orta saha oyuncusunun, güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.  

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