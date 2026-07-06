Galatasaray'dan 30 milyon euro: Lesley Ugochukwu

Galatasaray'ın transferde öncelik verdiği bölgelerin başında orta saha geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılıların masada olduğu Lesley Ugochukwu için Burnley'in kararı bekleniyor.
GALATASARAY'DAN 30 MİLYON EURO
Galatasaray 30 milyon Euro'yu bulan bir rakam sunarken pazarlıkta satın alma opsiyonlu kiralama maddesi de bulunuyor.
Fransız orta saha, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini kulübüne aktarırken Galatasaray da daha yukarı çıkmayacağını İngiliz ekibine iletti.
SEZON PERFORMANSI
Burnley'de geçen sezon 38 maçta süre bulan Lesley Ugochukwu, 3 gol ve 2 asist ile skora 5 kez katkı sağladı.
Burnley ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız orta saha oyuncusunun, güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.
GALATASARAY'DAN 30 MİLYON EURO
Galatasaray 30 milyon Euro'yu bulan bir rakam sunarken pazarlıkta satın alma opsiyonlu kiralama maddesi de bulunuyor.
Fransız orta saha, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini kulübüne aktarırken Galatasaray da daha yukarı çıkmayacağını İngiliz ekibine iletti.
SEZON PERFORMANSI
Burnley'de geçen sezon 38 maçta süre bulan Lesley Ugochukwu, 3 gol ve 2 asist ile skora 5 kez katkı sağladı.
Burnley ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız orta saha oyuncusunun, güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.