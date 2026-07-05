FIFA'dan ABD'li Balogun kararı!
FIFA'nın, Folarin Balogun'un 1 maçlık otomatik men cezasını askıya aldığı belirtildi. ABD'nin golcü oyuncusu, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika karşısında forma giyebilecek.
Alınan kararın ardından Folarin Balogun, ABD'nin 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Belçika ile oynayacağı karşılaşmada takımındaki yerini alabilecek.
ABD ile Belçika arasındaki mücadele, Pazartesi günü Seattle'daki Lumen Field'da Türkiye saatiyle 03.00'te oynanacak.
BİR MAÇLIK MEN CEZASI
FIFA'dan yapılan açıklamada, Folarin Balogun'un 1 Temmuz 2026 tarihinde San Francisco Körfez Bölgesi Stadyumu'nda oynanan ABD-Bosna Hersek maçında doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "FIFA disiplin kurulu, 1 Temmuz 2026 tarihinde San Francisco Körfez Bölgesi Stadyumu'nda oynanan ABD ile Bosna Hersek arasındaki FIFA Dünya Kupası 2026 maçında doğrudan kırmızı kart görerek oyundan atılan ABD milli takım oyuncusu Folarin Balogun'a aşağıdaki cezayı vermiştir: FIFA disiplin kurallarının (FDC) 14. ve 66. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle bir maçlık men cezası." ifadeleri kullanıldı.
CEZA ASKIYA ALINDI
FIFA, Balogun'a verilen men cezasının hemen uygulanmayacağını duyurdu.
Açıklamada, "FIFA disiplin kurallarının 27. maddesi uyarınca, maçtan men cezası bir yıllık deneme süresi için askıya alınmıştır. Folarin Balogun, deneme süresi içinde benzer nitelikte ve ağırlıkta başka bir ihlalde bulunursa, men cezası kaldırılacak ve yeni ihlal için uygulanacak ek yaptırımlara halel getirmeksizin ceza uygulanacaktır." denildi.
FIFA'NIN KARARLARI TARTIŞILIYOR
FIFA'nın müsabaka kuralları gereğince verilen disiplin cezalarına itiraz edilemediği aktarıldı. Bununla birlikte bağımsız disiplin kurulunun gerekli görmesi halinde cezaları artırma yetkisine sahip olduğu belirtildi.
ÖNCEKİ ÖRNEKLER DİKKAT ÇEKTİ
Paraguaylı Miguel Almiron'un tartışma sırasında ağzını kapatması nedeniyle aldığı 1 maçlık cezanın artırılmadığı ifade edildi.
Katarlı orta saha Assim Madibo'nun ise Kanadalı Ismaël Koné'nin bacağını kıran müdahalesi sonrası cezasının 5 maça yükseltildiği aktarıldı.
RONALDO DETAYI
Cristiano Ronaldo'nun da turnuvanın başında benzer bir süreç yaşadığı belirtildi. FIFA'nın Portekiz kaptanına verdiği 3 maçlık cezanın son 2 karşılaşmasının, "bir yıllık deneme süresi" kapsamında askıya alındığı kaydedildi.
BEYAZ SARAY'DAN TELEFON EDİLDİ
Ben Jacobs'un haberine göre; Folarin Balogun'ın kırmızı kartının ertelenmesi için Beyaz Saray'dan FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya telefon edildi.
ABD'YE BALOGUN TAKVİYESİ
Balogun'un cezasının askıya alınmasıyla ABD, Belçika karşısına golcü oyuncusundan yararlanarak çıkabilecek. Karar, Dünya Kupası'nda FIFA'nın disiplin uygulamalarına yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
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|Takımlar
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|Av.
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|1
|ABD
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|2
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|8
|4
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|2
|Avustralya
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
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|Paraguay
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|2
|4
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|4
|Türkiye
|3
|1
|0
|2
|3
|5
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|Av.
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|1
|Meksika
|3
|3
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|0
|6
|0
|6
|9
|2
|Güney Afrika
|3
|1
|1
|1
|2
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|4
|3
|Güney Kore
|3
|1
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|2
|3
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|3
|4
|Çekya
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
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|Av.
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|1
|İsviçre
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|7
|2
|Kanada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|3
|Bosna Hersek
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|2
|Fildişi Sahili
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curacao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|4
|5
|2
|Mısır
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|İran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|5
|7
|2
|Cape Verde
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|3
|Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Suudi Arabistan
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2
|Norveç
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|2
|Avusturya
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|4
|Ürdün
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0