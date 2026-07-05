Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

FIFA'dan ABD'li Balogun kararı!

FIFA'nın, Folarin Balogun'un 1 maçlık otomatik men cezasını askıya aldığı belirtildi. ABD'nin golcü oyuncusu, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika karşısında forma giyebilecek.

calendar 05 Temmuz 2026 20:47 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2026 20:55
Haber: Sporx.com dış haberler
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FIFA'dan ABD'li Balogun kararı!
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FIFA'nın, Folarin Balogun hakkında verdiği karar Dünya Kupası'nda gündem oldu. ABD Milli Takımı'nın golcü oyuncusuna verilen 1 maçlık otomatik men cezasının askıya alındığı ve Balogun'un Belçika maçında forma giyebileceği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BALOGUN BELÇİKA MAÇINDA OYNAYABİLECEK

Alınan kararın ardından Folarin Balogun, ABD'nin 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Belçika ile oynayacağı karşılaşmada takımındaki yerini alabilecek.

ABD ile Belçika arasındaki mücadele, Pazartesi günü Seattle'daki Lumen Field'da Türkiye saatiyle 03.00'te oynanacak.

BİR MAÇLIK MEN CEZASI

FIFA'dan yapılan açıklamada, Folarin Balogun'un 1 Temmuz 2026 tarihinde San Francisco Körfez Bölgesi Stadyumu'nda oynanan ABD-Bosna Hersek maçında doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "FIFA disiplin kurulu, 1 Temmuz 2026 tarihinde San Francisco Körfez Bölgesi Stadyumu'nda oynanan ABD ile Bosna Hersek arasındaki FIFA Dünya Kupası 2026 maçında doğrudan kırmızı kart görerek oyundan atılan ABD milli takım oyuncusu Folarin Balogun'a aşağıdaki cezayı vermiştir: FIFA disiplin kurallarının (FDC) 14. ve 66. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle bir maçlık men cezası." ifadeleri kullanıldı.

CEZA ASKIYA ALINDI

FIFA, Balogun'a verilen men cezasının hemen uygulanmayacağını duyurdu.

Açıklamada, "FIFA disiplin kurallarının 27. maddesi uyarınca, maçtan men cezası bir yıllık deneme süresi için askıya alınmıştır. Folarin Balogun, deneme süresi içinde benzer nitelikte ve ağırlıkta başka bir ihlalde bulunursa, men cezası kaldırılacak ve yeni ihlal için uygulanacak ek yaptırımlara halel getirmeksizin ceza uygulanacaktır." denildi.

FIFA'NIN KARARLARI TARTIŞILIYOR

FIFA'nın müsabaka kuralları gereğince verilen disiplin cezalarına itiraz edilemediği aktarıldı. Bununla birlikte bağımsız disiplin kurulunun gerekli görmesi halinde cezaları artırma yetkisine sahip olduğu belirtildi.

ÖNCEKİ ÖRNEKLER DİKKAT ÇEKTİ

Paraguaylı Miguel Almiron'un tartışma sırasında ağzını kapatması nedeniyle aldığı 1 maçlık cezanın artırılmadığı ifade edildi.

Katarlı orta saha Assim Madibo'nun ise Kanadalı Ismaël Koné'nin bacağını kıran müdahalesi sonrası cezasının 5 maça yükseltildiği aktarıldı.

RONALDO DETAYI

Cristiano Ronaldo'nun da turnuvanın başında benzer bir süreç yaşadığı belirtildi. FIFA'nın Portekiz kaptanına verdiği 3 maçlık cezanın son 2 karşılaşmasının, "bir yıllık deneme süresi" kapsamında askıya alındığı kaydedildi.

BEYAZ SARAY'DAN TELEFON EDİLDİ

Ben Jacobs'un haberine göre; Folarin Balogun'ın kırmızı kartının ertelenmesi için Beyaz Saray'dan FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya telefon edildi.

ABD'YE BALOGUN TAKVİYESİ

Balogun'un cezasının askıya alınmasıyla ABD, Belçika karşısına golcü oyuncusundan yararlanarak çıkabilecek. Karar, Dünya Kupası'nda FIFA'nın disiplin uygulamalarına yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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