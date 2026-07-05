"Deschamps'ın annesine küfür" iddiasına sert yanıt!
Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, Didier Deschamps'ın annesine hakaret edildiği iddialarını kesin bir dille yalanladı.
Karşılaşmanın ardından konuşan Deschamps, rakip yedek kulübesinden gelen bazı hakaretlerin kabul edilemez olduğunu belirtmiş ancak ayrıntı vermemişti. Fransız basını ise söz konusu hakaretlerin deneyimli teknik adamın annesine yönelik olduğunu iddia etti.
ALFARO'DAN YALANLAMA
Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro ise iddiaları kesin bir dille reddetti. Arjantinli teknik adam, "Futbolda bu kadar alçalamazsınız. Didier Deschamps'a büyük saygı duyuyorum. Teknik ekibimin böyle bir şey yapacağına asla inanmıyorum. Böyle bir durumu duysaydım ilk tepkiyi ben gösterirdim." ifadelerini kullandı.
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|4
|Tunus
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|Mısır
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|Irak
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|Kongo D. Cumhuriyeti
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|4
|Özbekistan
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