Gustavo Alfaro: "Penaltı olmasaydı bize gol atamazlardı"
Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, Fransa maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Fransa'nın penaltı golü dışında fark yaratamadığını savunan Alfaro, "Bugün o penaltı olmasaydı bize gol atamazlardı. Bu yüzden galibiyeti o şekilde kutladılar ve maçın sonunda zaman geçirmeye başladılar." dedi.
Paraguay'ın 16 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldığına dikkati çeken deneyimli teknik adam, "Biz 16 yıl sonra Dünya Kupası'na geldik ve Rusya'da dünya şampiyonu, Katar'da ise finalist olan bir rakiple karşılaştık." ifadelerini kullandı.
"BU ÇOCUKLARIN HAYATLARI ÇOK ZOR DURUMLARLA ŞEKİLLENDİ"
Oyuncularının zorlu hayat koşullarından geldiğini belirten Alfaro, "Futbolcularıma, günlük geçimimiz için mücadele ettiğimizi söyledim. Bu çocukların hayatları çok zor durumlarla şekillendi." diye konuştu.
"ANLAYIŞIMIZ SAHADA ASLANLAR GİBİ SAVAŞMAKTIR"
Takımının mücadele gücüne vurgu yapan Alfaro, "Bizim anlayışımız, sahada aslanlar gibi savaşmaktır. Mücadelemiz tevazu ve sadelik üzerine kurulu. Sahada canımızı dişimize taktık." değerlendirmesinde bulundu.
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|Bosna Hersek
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|Katar
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|-8
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|7
|2
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|3
|7
|3
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|8
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|10
|4
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|Hollanda
|3
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|4
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|2
|Japonya
|3
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|3
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|3
|İsveç
|3
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|1
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|7
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|4
|4
|Tunus
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|0
|0
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|2
|12
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|O
|G
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|A
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|Av.
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|1
|Belçika
|3
|1
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|2
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|Mısır
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|İran
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|3
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|Yeni Zelanda
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|İspanya
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|Cape Verde
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|Uruguay
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|Suudi Arabistan
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|Fransa
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|3
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|Norveç
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|Senegal
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|Irak
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|Arjantin
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|Avusturya
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|3
|Cezayir
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|1
|1
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|Ürdün
|3
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|Av.
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|1
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|1
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|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
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|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
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|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
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|0
|3
|2
|11
|-9
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|A
|Y
|Av.
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|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
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|1
|1
|2
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|0
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|Panama
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