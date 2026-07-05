Ronaldo'dan sert sözler: "Kararı ben veririm"
Cristiano Ronaldo, Portekiz'in İspanya ile oynayacağı maç öncesinde basın toplantısı düzenledi. 41 yaşındaki yıldız, kariyerini gazetecilerin değil, kendisinin istediği zaman sonlandıracağını söyledi.
"KARİYERİMİ BEN İSTEDİĞİM ZAMAN SONLANDIRACAĞIM"
Cristiano Ronaldo, futbol kariyerinin ne zaman biteceğine kendisinin karar vereceğini söyledi.
Ronaldo, "Kariyerimi ben istediğim zaman sonlandıracağım. Siz gazeteciler istediğiniz zaman değil." ifadelerini kullandı.
"23 YILDIR BENİ BİTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"
Portekizli yıldız, uzun süredir kendisine yönelik eleştiriler olduğunu belirtti.
Ronaldo, "23 yıldır beni bitirmeye çalışıyorlar. Sonunda bunun zaman kaybı olduğunu anladılar. Deniyorlar, deniyorlar, sürekli deniyorlar." dedi.
"DÜNYA KUPASI'NI KAZANSAK DA KAZANMASAK DA"
Ronaldo, Dünya Kupası'nı kazanmanın kariyerindeki yerini değiştirmeyeceğini dile getirdi.
Tecrübeli futbolcu, "Dünya Kupası'nı kazansam da daha yüksekte olmam, kazanmasam da daha aşağıda olmam. Çok şükür hiçbir eksiğim yok. Tanrı bana çok cömert davrandı. Elbette kupayı kazanmak için buradayız ama sonunda sadece bir takım kazanacak." açıklamasında bulundu.
"HALA GOL ATIYORUM"
41 yaşında olduğunu hatırlatan Cristiano Ronaldo, performansına da değindi.
Ronaldo, "Evet, yaşlandım. 41 yaşındayım ve artık eskisi gibi değilim. Ancak hiçbir şey değişmedi. Ben hala gol atıyorum. Umarım yarın da gol atarım. Ben atamasam da umarım takım arkadaşlarımdan biri atar." dedi.
"FENA SAYILMAM"
Turnuvadaki gol sayısıyla ilgili de konuşan Ronaldo, şu ana kadar 3 gol attığını söyledi.
Portekizli yıldız, "Kupada şu ana kadar 3 gol attım. Bence fena sayılmam. Evet, daha fazla gol atanlar var. Çünkü çok iyi oynuyorlar. Ancak ben de fena değilim. Bakalım yarın gol atabilecek miyim? Göreceğiz." ifadelerini kullandı.
"VİCDANIM RAHAT GİDECEĞİM"
Cristiano Ronaldo, bir gün futbolu bırakacağını ancak bunu rahat bir şekilde yapacağını belirtti.
Ronaldo, "Benim geri dönüş yapmamı istemiyorlar. Bir gün gelecek ve ben futbola veda edeceğim. O gün geldiğinde %100 vicdanım rahat bir şekilde gidiyor olacağım." dedi.
"BAZILARINIZLA KONUŞMAK ZOR"
Cristiano Ronaldo, soruya verdiği yanıtta gazetecilerle konuşmanın kendisi için zorlayıcı olduğunu söyledi.
Ronaldo, "En zor yanı ne mi? Sizlerle konuşmak... Daha doğrusu bazılarınızla. Özellikle de benden hoşlanmayanlarla. Sen de onlardan birisin, bunu biliyorum. İnsanların yüzlerini çok iyi hatırlarım. Bir yüzü yalnızca bir kez görmem yeter, onu bir daha asla unutmam." ifadelerini kullandı.
"FEDAKARLIK YAPMANIZ GEREKİYOR"
41 yaşında Dünya Kupası'nda mücadele etmenin kendisi için güzel bir deneyim olduğunu belirten Ronaldo, bu seviyede kalmanın kolay olmadığını vurguladı.
Portekizli yıldız, "Ama 41 yaşında oynamaya gelince... Bence bu güzel bir deneyim. Çünkü bu seviyeye ulaşabilmek için fedakârlık yapmanız, birçok şeyden vazgeçmeniz gerekiyor. Ben de kariyerim boyunca bunu yaptım; yaşın getirdiği değişimlere ve detaylara uyum sağladım. Eskisiyle aynı oyuncu olmadığımı bilerek kendimi buna göre adapte ettim." dedi.
MESSI İLE REKABETİNE YANIT
"Messi ile olan rekabetinizden büyük keyif aldık. Taraftarlara ne mesaj vermek istersiniz?" sorusuna yanıt veren Ronaldo, geride kalan en önemli şeyin insanlara yaşatılan anlar olduğunu söyledi.
Cristiano Ronaldo'ya basın toplantısında Lionel Messi ile olan rekabetine şöyle yanıt verdi.
"ÖNEMLİ OLAN SONUNA KADAR KEYFİNİ ÇIKARMAK"
"Geride kalan şey insanlardır. Bizi seven insanlar, onlara unutulmaz anlar yaşatabildiğimiz insanlar. Uçuş sırasında, kabin görevlilerinden birinin Arjantinli olduğunu anlamıştım. Sadece bana bakışından anladım. Ona 'Arjantinli olduğunu biliyorum. Bana baktın ve hemen gözlerini kaçırdın, siz beni sevmiyorsunuz' dedim. Sorun yok, eşim Arjantinli. Her şey yolunda. Önemli olan sonuna kadar keyfini çıkarmak."
SON DÜNYA KUPASI MESAJI
Cristiano Ronaldo, sözlerini "Bu benim için son Dünya Kupası olacak. Hadi gidip bunun tadını çıkaralım." ifadeleriyle tamamladı.
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