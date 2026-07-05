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Ronaldo'dan sert sözler: "Kararı ben veririm"

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in İspanya ile oynayacağı maç öncesinde basın toplantısı düzenledi. 41 yaşındaki yıldız, kariyerini gazetecilerin değil, kendisinin istediği zaman sonlandıracağını söyledi.

calendar 05 Temmuz 2026 21:27 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2026 22:35
Haber: Sporx.com dış haberler
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Ronaldo'dan sert sözler: 'Kararı ben veririm'
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Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya ile oynanacak maç öncesinde basın toplantısı düzenledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tecrübeli futbolcu, kariyeri, Dünya Kupası hedefi ve kendisine yönelik eleştiriler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KARİYERİMİ BEN İSTEDİĞİM ZAMAN SONLANDIRACAĞIM"

Cristiano Ronaldo, futbol kariyerinin ne zaman biteceğine kendisinin karar vereceğini söyledi.

Ronaldo, "Kariyerimi ben istediğim zaman sonlandıracağım. Siz gazeteciler istediğiniz zaman değil." ifadelerini kullandı.

"23 YILDIR BENİ BİTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Portekizli yıldız, uzun süredir kendisine yönelik eleştiriler olduğunu belirtti.

Ronaldo, "23 yıldır beni bitirmeye çalışıyorlar. Sonunda bunun zaman kaybı olduğunu anladılar. Deniyorlar, deniyorlar, sürekli deniyorlar." dedi.

"DÜNYA KUPASI'NI KAZANSAK DA KAZANMASAK DA"

Ronaldo, Dünya Kupası'nı kazanmanın kariyerindeki yerini değiştirmeyeceğini dile getirdi.

Tecrübeli futbolcu, "Dünya Kupası'nı kazansam da daha yüksekte olmam, kazanmasam da daha aşağıda olmam. Çok şükür hiçbir eksiğim yok. Tanrı bana çok cömert davrandı. Elbette kupayı kazanmak için buradayız ama sonunda sadece bir takım kazanacak." açıklamasında bulundu.

"HALA GOL ATIYORUM"

41 yaşında olduğunu hatırlatan Cristiano Ronaldo, performansına da değindi.

Ronaldo, "Evet, yaşlandım. 41 yaşındayım ve artık eskisi gibi değilim. Ancak hiçbir şey değişmedi. Ben hala gol atıyorum. Umarım yarın da gol atarım. Ben atamasam da umarım takım arkadaşlarımdan biri atar." dedi.

"FENA SAYILMAM"

Turnuvadaki gol sayısıyla ilgili de konuşan Ronaldo, şu ana kadar 3 gol attığını söyledi.

Portekizli yıldız, "Kupada şu ana kadar 3 gol attım. Bence fena sayılmam. Evet, daha fazla gol atanlar var. Çünkü çok iyi oynuyorlar. Ancak ben de fena değilim. Bakalım yarın gol atabilecek miyim? Göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"VİCDANIM RAHAT GİDECEĞİM"

Cristiano Ronaldo, bir gün futbolu bırakacağını ancak bunu rahat bir şekilde yapacağını belirtti.

Ronaldo, "Benim geri dönüş yapmamı istemiyorlar. Bir gün gelecek ve ben futbola veda edeceğim. O gün geldiğinde %100 vicdanım rahat bir şekilde gidiyor olacağım." dedi.

"BAZILARINIZLA KONUŞMAK ZOR"

Cristiano Ronaldo, soruya verdiği yanıtta gazetecilerle konuşmanın kendisi için zorlayıcı olduğunu söyledi.

Ronaldo, "En zor yanı ne mi? Sizlerle konuşmak... Daha doğrusu bazılarınızla. Özellikle de benden hoşlanmayanlarla. Sen de onlardan birisin, bunu biliyorum. İnsanların yüzlerini çok iyi hatırlarım. Bir yüzü yalnızca bir kez görmem yeter, onu bir daha asla unutmam." ifadelerini kullandı.

"FEDAKARLIK YAPMANIZ GEREKİYOR"

41 yaşında Dünya Kupası'nda mücadele etmenin kendisi için güzel bir deneyim olduğunu belirten Ronaldo, bu seviyede kalmanın kolay olmadığını vurguladı.

Portekizli yıldız, "Ama 41 yaşında oynamaya gelince... Bence bu güzel bir deneyim. Çünkü bu seviyeye ulaşabilmek için fedakârlık yapmanız, birçok şeyden vazgeçmeniz gerekiyor. Ben de kariyerim boyunca bunu yaptım; yaşın getirdiği değişimlere ve detaylara uyum sağladım. Eskisiyle aynı oyuncu olmadığımı bilerek kendimi buna göre adapte ettim." dedi.

MESSI İLE REKABETİNE YANIT

"Messi ile olan rekabetinizden büyük keyif aldık. Taraftarlara ne mesaj vermek istersiniz?" sorusuna yanıt veren Ronaldo, geride kalan en önemli şeyin insanlara yaşatılan anlar olduğunu söyledi.


Cristiano Ronaldo'ya basın toplantısında Lionel Messi ile olan rekabetine şöyle yanıt verdi.

"ÖNEMLİ OLAN SONUNA KADAR KEYFİNİ ÇIKARMAK"

"Geride kalan şey insanlardır. Bizi seven insanlar, onlara unutulmaz anlar yaşatabildiğimiz insanlar. Uçuş sırasında, kabin görevlilerinden birinin Arjantinli olduğunu anlamıştım. Sadece bana bakışından anladım. Ona 'Arjantinli olduğunu biliyorum. Bana baktın ve hemen gözlerini kaçırdın, siz beni sevmiyorsunuz' dedim. Sorun yok, eşim Arjantinli. Her şey yolunda. Önemli olan sonuna kadar keyfini çıkarmak."

SON DÜNYA KUPASI MESAJI

Cristiano Ronaldo, sözlerini "Bu benim için son Dünya Kupası olacak. Hadi gidip bunun tadını çıkaralım." ifadeleriyle tamamladı.

 

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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