Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Belçika'dan FIFA'nın Balogun kararına tepki

Belçika Futbol Federasyonu, Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının ertelenmesi karşısında şaşkınlık içinde olduklarını açıkladı. Federasyon, FIFA'nın kararının disiplin talimatı ve Dünya Kupası Turnuva Yönetmeliği ile çeliştiğini savundu.

calendar 05 Temmuz 2026 23:46
Haber: AA
SPORX AI BAKIŞI
Belçika'dan FIFA'nın Balogun kararına tepki
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Belçika Futbol Federasyonu, ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının ertelenmesine tepki gösterdi. Federasyon, FIFA Disiplin Kurulu'nun Balogun hakkındaki kararına ilişkin açıklama yayımladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİZ"

Belçika Futbol Federasyonu, Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören Folarin Balogun'un cezasının ertelenmesi karşısında şaşkınlık içinde olduklarını bildirdi.

Açıklamada, FIFA'nın erteleme kararının disiplin talimatının 27. maddesine dayandırıldığı belirtildi. Belçika Futbol Federasyonu, aynı talimatnamenin kırmızı kartla ilgili maddesine dikkat çekti.

Federasyon açıklamasında, "Ancak, aynı talimatnamenin 66.4 maddesi, Dünya Kupası sırasında gösterilen tüm önceki kırmızı kartlarda olduğu gibi, bir kırmızı kartın takımın bir sonraki maçı için otomatik olarak men cezasıyla sonuçlanacağını açıkça öngörmektedir." denildi.

"KARAR DOĞRUDAN ÇELİŞİYOR"

Belçika cephesi, kararın 2026 FIFA Dünya Kupası Turnuva Yönetmeliği ile de çeliştiğini savundu.

Açıklamada, "Bir oyuncu veya takım görevlisi, doğrudan veya dolaylı bir kırmızı kart sonucunda oyundan ihraç edilirse, takımının bir sonraki maçından otomatik olarak men edilecektir. Buna ek olarak, daha fazla yaptırım da uygulanabilir." maddesi hatırlatıldı.

Belçika Futbol Federasyonu, FIFA'nın Balogun kararıyla bu maddenin doğrudan çeliştiğini kaydetti.

TÜM SEÇENEKLER ARAŞTIRILIYOR

Federasyon, devam eden ve gelecekteki turnuvalara katılan tüm takımların meşru haklarını korumak adına süreci takip ettiklerini bildirdi.

Açıklamada, adil oyunun temel ilkelerini savunmak için tüm seçeneklerin araştırıldığı ifade edildi.

BALOGUN KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

ABD'li forvet Folarin Balogun, 1 Temmuz Çarşamba günü Bosna Hersek ile oynanan son 32 turu mücadelesinde Tarik Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü. FIFA Disiplin Kurulu, 25 yaşındaki futbolcunun cezasını 1 yıl süreyle ertelemişti.

ABD İLE BELÇİKA KARŞILAŞACAK

Bosna Hersek'i 2-0 mağlup eden ABD, son 16 turunda Belçika ile karşılaşacak. ABD-Belçika mücadelesi, 7 Temmuz Salı günü TSİ 03.00'te oynanacak.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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