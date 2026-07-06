Gana'da Carlos Queiroz dönemi sona erdi

KUPAYA SON 32 TURUNDA VEDA

QUEIROZ GÖREVİ BIRAKTI

Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre,

"YA KAZANIRSIN YA DA ÖĞRENİRSİN"

"BU YOLCULUĞU GURURLA BIRAKIYORUM"

"SİYAH YILDIZLARIN GELECEĞİ"

"EN DERİN MİNNETTARLIĞIMI SUNUYORUM"