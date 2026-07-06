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Gana'da Carlos Queiroz dönemi sona erdi

Gana Milli Takımı'nda teknik direktör Carlos Queiroz dönemi sona erdi. Gana'nın 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Kolombiya'ya 1-0 yenilerek elenmesinin ardından Queiroz görevinden istifa etti.

calendar 06 Temmuz 2026 00:24
Haber: Sporx.com dış haberler
SPORX AI BAKIŞI
Gana'da Carlos Queiroz dönemi sona erdi
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Kolombiya'ya 1-0 mağlup olan Gana, turnuvaya veda etti. Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, bu sonucun ardından teknik direktör Carlos Queiroz'un görevinden istifa ettiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KUPAYA SON 32 TURUNDA VEDA

Gana, son 32 turunda Kolombiya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan Afrika temsilcisi, Dünya Kupası'ndan elendi.

QUEIROZ GÖREVİ BIRAKTI

Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Gana'nın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından teknik direktör Carlos Queiroz istifa etti. Deneyimli teknik adam, ayrılık sürecinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"YA KAZANIRSIN YA DA ÖĞRENİRSİN"

Carlos Queiroz, paylaşımında futbolun önemli bir ders verdiğini belirtti. Queiroz, "Futbol, hayat gibi, bize bir zamansız ders öğretir: ya kazanırsın ya da öğrenirsin." ifadelerini kullandı.

"BU YOLCULUĞU GURURLA BIRAKIYORUM"

Gana'daki sürecine değinen Queiroz, yaşanan hayal kırıklığına rağmen takımın geleceğine vurgu yaptı.

Tecrübeli teknik adam, "Bu yolculuğu gururla, ne elde ettiğimize bakarak, ancak bu yolculukta olanların sağlıklı bir hayal kırıklığıyla da birlikte bırakıyorum. Bir daha yüksek seviyeye ulaşmak asla hedef olmamalı,bu daha büyük hedeflerin başlangıcı olmalıdır." açıklamasında bulundu.

"SİYAH YILDIZLARIN GELECEĞİ"

Carlos Queiroz, Gana Milli Takımı'nın geleceğine ilişkin mesajında daha büyük hedeflere işaret etti.

Queiroz, "Siyah Yıldızların geleceği sadece sahadaki değil, aynı zamanda daha büyük hedeflerin başlangıcı olmalıdır." dedi.

"EN DERİN MİNNETTARLIĞIMI SUNUYORUM"

Oyuncularına, ekibine ve taraftarlara teşekkür eden Queiroz, Gana'ya hizmet etmekten gurur duyduğunu belirtti.

Deneyimli çalıştırıcı, "Oyuncularıma ve ekibime, takımımın siyah yıldızlarına olan en derin minnettarlığımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Queiroz, paylaşımını, "Teşekkürler, Gana. Yolculuk şimdi başlıyor." sözleriyle tamamladı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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