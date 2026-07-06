Rudi Garcia'dan FIFA'ya Balogun tepkisi

Rudi Garcia, FIFA'nın kararına sert sözlerle tepki gösterdi.
Garcia, "FIFA'da 5 Temmuz'un 1 Nisan'a eşit olduğunu bilmiyordum. Bu bir 1 Nisan şakası. Federasyonun açıklamasına bakmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Hissettiklerimin büyük bir kısmı orada var. Biz milli takımı veya federasyonu savunmuyoruz; biz futbolu, onun etiğini ve tarihini savunuyoruz." diye konuştu.
"TAKIMIMA VE MAÇA ODAKLANACAĞIM"
Belçika Teknik Direktörü, Dünya Kupası tarihinde ilk kez böyle bir karar alındığını belirtti.
Garcia, "Her halükarda ben teknik direktörüm, bu yüzden kendi takımıma ve maça odaklanacağım. ABD'nin ilk 11'ini kimlerin oluşturduğu önemli değil. Benim için önemli olan saha, takımım, kazanmak ve çeyrek finale yükselmek." ifadelerini kullandı.
BALOGUN KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ
ABD'li forvet Folarin Balogun, 1 Temmuz Çarşamba günü Bosna Hersek ile oynanan son 32 turu mücadelesinde Tarik Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.
FIFA Disiplin Kurulu, 25 yaşındaki futbolcunun cezasını 1 yıl süreyle ertelemişti.
ABD İLE BELÇİKA KARŞILAŞACAK
Bosna Hersek'i 2-0 mağlup eden ABD, son 16 turunda Belçika ile karşı karşıya gelecek. ABD-Belçika mücadelesi, 7 Temmuz Salı günü TSİ 03.00'te oynanacak.
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