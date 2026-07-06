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Haaland sahne aldı, Norveç Brezilya'yı devirdi

Norveç, Dünya Kupası'nda Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Erling Haaland, 80 ve 90. dakikalarda attığı gollerle Norveç'e galibiyeti getirdi.

calendar 06 Temmuz 2026 01:04 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2026 01:11
Haber: Sporx.com
SPORX AI BAKIŞI
Haaland sahne aldı, Norveç Brezilya'yı devirdi
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Norveç, Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmada Brezilya, erken bölümde penaltı fırsatından yararlanamazken, Norveç ikinci yarının son bölümünde Erling Haaland'ın golleriyle sonuca gitti. Brezilya'nın uzatma dakikalarında bulduğu gol ise tur için yeterli olmadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BERG'İN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Norveç, 3. dakikada Patrick Berg ile fileleri havalandırdı. Ancak pozisyon öncesinde Sörloth'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

BREZİLYA PENALTI KAÇIRDI

Brezilya, 11. dakikada Cunha'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemi Ismail Elfath, 12. dakikada pozisyonu VAR monitöründe izledi ve penaltı kararı verdi.

14. dakikada topun başına geçen Bruno Guimaraes, penaltı vuruşundan yararlanamadı. Norveç kalecisi Nyland, topu kurtarmayı başardı.

ALISSON'DAN KRİTİK KURTARIŞ

Norveç, ikinci yarıda etkili ataklar geliştirdi.

75. dakikada Andreas Schjelderup'un şutunda Brezilya kalecisi Alisson gole izin vermedi.

HAALAND PERDEYİ AÇTI

Norveç, 80. dakikada öne geçti. Schjelderup'un soldan yaptığı ortada iyi yükselen Erling Haaland, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

HAALAND FARKI 2'YE ÇIKARDI

90. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Haaland, uzaklardan yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi. Norveç, bu golle skoru 2-0'a getirdi.

NEYMAR PENALTIDAN ATTI

Brezilya, 90+8. dakikada penaltı kazandı. Casemiro'nun dirsek müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Neymar, penaltı vuruşunu gole çevirdi ve farkı 1'e indirdi.

NORVEÇ TURU GEÇTİ

Kalan bölümde skor değişmedi ve Norveç, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi. Brezilya ise Dünya Kupası'na veda etti.

RAKİBİ BELLİ OLACAK

Norveç, çeyrek finalde Meksika-İngiltere maçının kazananı ile karşılaşacak.

MAÇI 80 BİNİ AŞKIN İZLEYİCİ TAKİP ETTİ

Brezilya-Norveç mücadelesini 80 bin 663 biletli seyircinin izlediği açıklandı.

İLK 11'LER

Brezilya: Alisson, Gabriel, Marquinhos, Danilo, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimaraes, Vinicius Jr, Cunha, Martinelli, Rayan

Norveç: Nyland, Ajer, Wolfe, Heggem, Berg, Berge, Odegaard, Sörloth, Haaland, Nusa, Ryerson

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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