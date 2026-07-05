Cenk Tosun'a 1. Lig'den iki talip!

Transfer döneminde hareketli günler yaşayan Cenk Tosun'a TFF 1. Lig'den iki talip çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 1. LİG'DEN İSTİYORLAR
Esenler Erokspor ile Fatih Karagümrük'ün, tecrübeli santrforu kadrosuna katmak için ilgilendiği öğrenildi.
Cenk Tosun, geride kalan sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'de geçirdi. Sarı-lacivertli formayla 7 resmi karşılaşmada toplam 72 dakika süre alan tecrübeli golcü, skor katkısı üretemedi.
SEZON PERFORMANSI
Sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'ya transfer olan Cenk Tosun, Süper Lig'de 11 maçta görev yaptı.
34 yaşındaki santrfor, Kasımpaşa formasıyla 1 gol kaydetti.
Deneyimli futbolcunun geleceğiyle ilgili vereceği karar büyük bir merakla bekleniyor. [Ajansspor]
Esenler Erokspor ile Fatih Karagümrük'ün, tecrübeli santrforu kadrosuna katmak için ilgilendiği öğrenildi.
Cenk Tosun, geride kalan sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'de geçirdi. Sarı-lacivertli formayla 7 resmi karşılaşmada toplam 72 dakika süre alan tecrübeli golcü, skor katkısı üretemedi.
SEZON PERFORMANSI
Sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'ya transfer olan Cenk Tosun, Süper Lig'de 11 maçta görev yaptı.
34 yaşındaki santrfor, Kasımpaşa formasıyla 1 gol kaydetti.
Deneyimli futbolcunun geleceğiyle ilgili vereceği karar büyük bir merakla bekleniyor. [Ajansspor]