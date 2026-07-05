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Cenk Tosun'a 1. Lig'den iki talip!

Esenler Erokspor ve Fatih Karagümrük, deneyimli golcü Cenk Tosun ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 18:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Cenk Tosun'a 1. Lig'den iki talip!
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Transfer döneminde hareketli günler yaşayan Cenk Tosun'a TFF 1. Lig'den iki talip çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 1. LİG'DEN İSTİYORLAR

Esenler Erokspor ile Fatih Karagümrük'ün, tecrübeli santrforu kadrosuna katmak için ilgilendiği öğrenildi.

Cenk Tosun, geride kalan sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'de geçirdi. Sarı-lacivertli formayla 7 resmi karşılaşmada toplam 72 dakika süre alan tecrübeli golcü, skor katkısı üretemedi.

SEZON PERFORMANSI

Sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'ya transfer olan Cenk Tosun, Süper Lig'de 11 maçta görev yaptı.

34 yaşındaki santrfor, Kasımpaşa formasıyla 1 gol kaydetti.

Deneyimli futbolcunun geleceğiyle ilgili vereceği karar büyük bir merakla bekleniyor. [Ajansspor]

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