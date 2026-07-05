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Göztepe'nin yabancılarına teklif yağmuru

Göztepe'nin yabancı genç futbolcuları transferin gözdesi oldu. Özellikle 1'inci Lig ekiplerinin İbrahim Sabra, Salem Bouaijila, Mosah Muhammed gibi futbolcuları radarına aldığı ve Göztepe yönetimine teklifler götürdüğü öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 12:40
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'nin yabancılarına teklif yağmuru
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Transferde golcüler Sinclair Armstrong ve Andre Henrique'nin yanı sıra orta saha Alex Matos'la resmi sözleşme imzalayan Göztepe'nin kadrosunda yer alan ve forma şansı bulmakta zorlanan yabancı oyuncularına teklif yağıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Özellikle 1'inci Lig ekiplerinin İbrahim Sabra, Salem Bouaijila, Mosah Muhammed gibi futbolcuları radarına aldığı ve Göztepe yönetimine teklifler götürdüğü kaydedildi.

Göztepeli kurmayların ise Muğlaspor'la yapılan işbirliği görüşmesinin ardından forma şansı bulamayan yabancılarını yeşil-beyazlılara kiralayacağı, dışarıda kalacak diğer futbolcuları da oynayabilecekleri takımlara göndereceği ifade edildi.

İzmir ekibinin yabancıların yanı sıra UEFA Gençlik Ligi'ne katılan U19 Takımı'nda forma giyen yerli isimleri de tecrübe kazanmaları adına 1'inci Lig takımlarına vereceği vurgulandı.

Ayrıca teknik direktör Stanimir Stoilov, 8 Temmuz'da Slovenya'da başlayacak 2'nci etap kampında yerli ve yabancı genç isimleri yakından takip edecek. Stoilov'un vereceği rapor doğrultusunda da genç futbolcuların transferde geleceği şekillenecek.

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