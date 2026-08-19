Parma'dan Diego Carlos için teklif

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Diego Carlos'a İtalya'dan transfer teklifi geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalya Serie A ekiplerinden Parma, 33 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.
PARMA'DAN TEKLİF
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Parma, Fenerbahçe forması giyen Diego Carlos için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
SEZONU İTALYA'DA GEÇTİ
Diego Carlos, geride bıraktığımız sezonu da İtalyan ekibi Como'da kiralık olarak geçirmişti. Como'da 31 maçta süre bulan deneyimli savunma oyuncusu, 1 kez gol sevinci yaşamıştı.
FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ
Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi iki yıl daha devam eden Carlos'un, güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.
PARMA'DAN TEKLİF
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Parma, Fenerbahçe forması giyen Diego Carlos için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
SEZONU İTALYA'DA GEÇTİ
Diego Carlos, geride bıraktığımız sezonu da İtalyan ekibi Como'da kiralık olarak geçirmişti. Como'da 31 maçta süre bulan deneyimli savunma oyuncusu, 1 kez gol sevinci yaşamıştı.
FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ
Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi iki yıl daha devam eden Carlos'un, güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.