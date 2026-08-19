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Abdullah Kavukcu istifadan döndü!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu'yu istifa kararından vazgeçirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 08:04
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Abdullah Kavukcu istifadan döndü!
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Galatasaray'da taraftarın hazırlık maçları ve Çorumspor beraberliğinin ardından istifaya davet ettiği yönetimde ilk çatırdama yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sabah'ta yer alan habere göre, transfer sürecinde başkan Dursun Özbek'le fikir ayrılıkları olan futbolun patronlarından Abdullah Kavukcu, istifa etme noktasına geldi.

Kemerburgaz'da yüz yüze gerçekleşen görüşmeler sonucunda Kavukcu'yu bu kararından başkan Özbek geri döndürdü ve olası kriz önlendi.

Geçen sezon Sportif A.Ş'de Başkan Vekili olarak görev yapan Kavukcu, Osimhen'in transferini bitiren isimdi. Kavukcu son seçimde yönetime girmişti.  

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