Bruno Fernandes'ten Cristiano Ronaldo için açıklama!

Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo ile ilgili gündem devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bruno Fernandes, teknik direktör Jorge Jesus ile sorun yaşamasının ardından milli takım kampından ayrılan Ronaldo ile ilgili konuştu.
Bruno Fernandes, "Cristiano Ronaldo'nun biz Portekizliler için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Umarım aceleci bir kararla milli takımı tamamen bırakmaz. Eğer böyle bir karar verirse, bu şimdi olduğu gibi olmamalı, büyük bir ses getirecek şekilde gerçekleşmelidir. Ronaldo bunu hak ediyor." dedi.
Portekizli futbolcu, "Ronaldo, futbolumuzun en büyük simgesi. Eusebio ve Luis Figo'ya tüm saygımla, Portekiz'i yeni bir seviyeye taşıyan isim Ronaldo'dur." diye konuştu.
Yıldız orta saha oyuncusu, "Ronaldo gerçekten milli takımdan tamamen ayrılmak zorunda kalırsa, bu ülkenin bölündüğü bir günde değil, daha coşkulu bir günde gerçekleşmelidir. Milli takım herkes için bir yer olmalı ve herkese ait olmalı, böyle bölünmelerin olmaması gerekiyor." sözlerini sarf etti.
Bruno Fernandes, "Cristiano Ronaldo'nun biz Portekizliler için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Umarım aceleci bir kararla milli takımı tamamen bırakmaz. Eğer böyle bir karar verirse, bu şimdi olduğu gibi olmamalı, büyük bir ses getirecek şekilde gerçekleşmelidir. Ronaldo bunu hak ediyor." dedi.
Portekizli futbolcu, "Ronaldo, futbolumuzun en büyük simgesi. Eusebio ve Luis Figo'ya tüm saygımla, Portekiz'i yeni bir seviyeye taşıyan isim Ronaldo'dur." diye konuştu.
Yıldız orta saha oyuncusu, "Ronaldo gerçekten milli takımdan tamamen ayrılmak zorunda kalırsa, bu ülkenin bölündüğü bir günde değil, daha coşkulu bir günde gerçekleşmelidir. Milli takım herkes için bir yer olmalı ve herkese ait olmalı, böyle bölünmelerin olmaması gerekiyor." sözlerini sarf etti.