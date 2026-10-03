3. Lig'de gol yağmuru!

Futbolda Nesine 3. Lig'de 5. hafta, oynanan 26 maçla tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ligde bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:
- 1. Grup:
Pazarspor-Küçükçekmece Sinopspor: 3-1
Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor: 0-0
Galataspor-Büyükçekmece Gücü FK: 2-0
Beykoz Anadolu-Gölcükspor: 2-0
Yalova FK 77-Kartal Bulvar Kartalimenspor: 2-4
Silivrispor-Karadeniz Ereğli 1980: 0-0
İnkılap Futbol-Tokat Belediyespor: 0-1
Orduspor 1967-Fatsa Belediyespor: 0-3
Karabük İdmanyurdu-Amasyaspor FK: 1-2
- 2. Grup:
Kepezspor-Karşıyaka: 0-1
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Denizli İdmanyurdu 1959: 2-0
Etimesgutspor-Uşakspor: 1-0
1922 Akşehirspor-Eskişehirspor: 0-3
Bursa Yıldırımspor-Bucaspor 1928: 1-0
Bigaspor-Balıkesirspor: 3-2
Ayvalıkgücü Belediyespor-Söke 1970: 1-1
Gaziemirspor-Gemlik Sümerbey Futbol: 0-2
Altay-Alanya 1221: 0-0
- 3. Grup:
Bitlis 1916-Adana Adaletgücüspor: 5-0
Ağrı 1970-Diyarbekirspor: 2-1
Adanaspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-2
Ayos Osmaniyespor-Açıkalın Erciyes 38: 2-4
Kırıkkale FK-Yeni Mersin İdmanyurdu: 3-0
Karaman FK-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 1-7
1964 Silifkespor-Niğde Belediyesspor: 0-3
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Malatya Yeşilyurtspor: 1-9
- 1. Grup:
Pazarspor-Küçükçekmece Sinopspor: 3-1
Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor: 0-0
Galataspor-Büyükçekmece Gücü FK: 2-0
Beykoz Anadolu-Gölcükspor: 2-0
Yalova FK 77-Kartal Bulvar Kartalimenspor: 2-4
Silivrispor-Karadeniz Ereğli 1980: 0-0
İnkılap Futbol-Tokat Belediyespor: 0-1
Orduspor 1967-Fatsa Belediyespor: 0-3
Karabük İdmanyurdu-Amasyaspor FK: 1-2
- 2. Grup:
Kepezspor-Karşıyaka: 0-1
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Denizli İdmanyurdu 1959: 2-0
Etimesgutspor-Uşakspor: 1-0
1922 Akşehirspor-Eskişehirspor: 0-3
Bursa Yıldırımspor-Bucaspor 1928: 1-0
Bigaspor-Balıkesirspor: 3-2
Ayvalıkgücü Belediyespor-Söke 1970: 1-1
Gaziemirspor-Gemlik Sümerbey Futbol: 0-2
Altay-Alanya 1221: 0-0
- 3. Grup:
Bitlis 1916-Adana Adaletgücüspor: 5-0
Ağrı 1970-Diyarbekirspor: 2-1
Adanaspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-2
Ayos Osmaniyespor-Açıkalın Erciyes 38: 2-4
Kırıkkale FK-Yeni Mersin İdmanyurdu: 3-0
Karaman FK-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 1-7
1964 Silifkespor-Niğde Belediyesspor: 0-3
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Malatya Yeşilyurtspor: 1-9