Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç ile nikah tazeledi

Trabzonspor'un, Mustafa Eskihellaç'ın sözleşmesini uzattığı ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TFF kayıtlarında yer alan bilgilere göre; bordo-mavililer, 29 yaşındaki futbolcuyla 24 Ağustos 2026 tarihinde mukavele yenileme işlemi gerçekleştirdi.
Kulübün, bu konuda kamuoyuna duyuru yapmaması nedeniyle söz konusu işlemin gündeme gelmediği belirtildi.
2029'A KADAR İMZALADI
Yeni anlaşmanın 1 Temmuz 2027'de başlayacağı ve 30 Haziran 2029'a kadar devam edeceği vurgulandı. Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç'ı Şubat 2025'te Gaziantep FK'den 2,5+1 yıllık sözleşme ile kadrosuna katmıştı.
İlk mukaveleye göre; 29 yaşındaki sol bekin garanti kontratı sezon sonunda bitecek, 2027-28 sezonu için ise Trabzonspor'un opsiyon hakkı bulunacaktı. Yeni anlaşmayla birlikte yönetim, oyuncunun geleceği konusunda daha uzun vadeli bir adım attı.
Kulübün, bu konuda kamuoyuna duyuru yapmaması nedeniyle söz konusu işlemin gündeme gelmediği belirtildi.
2029'A KADAR İMZALADI
Yeni anlaşmanın 1 Temmuz 2027'de başlayacağı ve 30 Haziran 2029'a kadar devam edeceği vurgulandı. Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç'ı Şubat 2025'te Gaziantep FK'den 2,5+1 yıllık sözleşme ile kadrosuna katmıştı.
İlk mukaveleye göre; 29 yaşındaki sol bekin garanti kontratı sezon sonunda bitecek, 2027-28 sezonu için ise Trabzonspor'un opsiyon hakkı bulunacaktı. Yeni anlaşmayla birlikte yönetim, oyuncunun geleceği konusunda daha uzun vadeli bir adım attı.