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Eczacıbaşı'ndan müthiş geri dönüş!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, 2-0 geriye düştüğü maçta Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Ekim 2026 19:22
Haber: AA, Fotoğraf: eczacibasisporkulubu.org.tr
Eczacıbaşı'ndan müthiş geri dönüş!
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan

Nilüfer Belediyespor Eker: Cajic, Ghani, Ecenur Aksoy, Buse Ünal Pehlivan, Begüm Kacmaz, Gorecka (Merve İzbilir, Öykü Saruhan, Damla Beyazıtlı, Nisanur Yılmaz, Sıla Zeynep Yaşar, Ramos

Eczacıbaşı Peron İstanbul: Asli Kalac, Antropova, Uzelac, Elif Şahin, Weitzel, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Ishikawa, Dilay Özdemir, Yaprak Erkek, Rettke, Dudova, Weitzel)

Setler: 25-20, 25-19, 18-25, 19-25, 12-15

Süre: 138 dakika

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