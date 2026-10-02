Manchester City dosyasının inanması güç perde arkası!

Manchester City'nin büyük ceza alması beklenen davanın meraklı bir hackerın mailiyle ortaya çıktığı anlaşıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Her şey, Ocak 2017'de bir çarşamba sabahı gönderilen, ilk bakışta zararsız görünen bir e-postayla başladı.
Birkaç gün önce Manchester City, Federasyon Kupası üçüncü turunda West Ham United'ı 5-0 mağlup etmişti. Pep Guardiola'nın takımın başındaki ilk sezonuydu. City'nin İngiliz futbolunun seçkinleri arasına yükselişinin simgeleri olan Yaya Toure, David Silva ve Sergio Agüero, gol atan isimler arasındaydı.
Ancak bu e-posta, kulübün tarihinde yeni bir dönemin habercisi olacaktı.
City'de üst düzey bir yetkilinin gelen kutusuna ulaşan mesaj, Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA'nın bir çalışanı tarafından gönderilmiş gibi görünüyordu ve mali kurallara uygunluk raporuna ait bir bağlantı içeriyordu.
City yetkilisi, indirme düğmesine tıkladı. Gereken tek şey buydu.
Bu, UEFA'dan gelen gerçek bir e-posta değil, Portekizli bilgisayar korsanı ve aktivist Rui Pinto'nun başarılı bir kimlik avı girişimiydi. City'nin sunucularına sızılması, Pinto'nun kulübün sistemlerinden binlerce e-posta ve belgeye ulaşmasını sağladı.
Bu sızma, City'nin önce UEFA'nın, ardından Premier Lig'in mali düzenlemelerini kasıtlı ve sistematik biçimde aşmaya çalışıp çalışmadığına ilişkin, futbolun bugüne kadar gördüğü en önemli hukuki ve mali soruşturmaları başlatacaktı.
UEFA'nın yargılama kurulu, 2020'de City'yi başlangıçta Avrupa kupalarından iki yıl men etti. Ancak Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yapılan itiraz sonucunda karar bozuldu.
Pinto'nun ilk e-postasının üzerinden neredeyse 10 yıl geçtikten sonra, bu hafta Premier Lig, bağımsız bir heyetin City'yi yöneltilen suçlamaların biri dışında tamamından suçlu bulduğunu açıkladı.
Heyet, City'nin 976,1 milyon eurodan (1,1 milyar dolar) fazla usulsüz finansmanı gizlediğine, "göstermelik" bir üçüncü taraf imaj hakları anlaşması oluşturduğuna ve çalışanların sözleşmelerinin gerçek büyüklüğünü de sakladığına hükmetti.
City, bütün suçlamaları reddetmeye devam ediyor. Kulüp, cuma günü yaptığı açıklamada, ileride gerçekleştirilecek yaptırım duruşması öncesinde, perşembe akşamı yerel saatle 19.00'da itiraz başvurusunda bulunduğunu bildirdi.
City'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Kulübün kesin tutumu, bu görüşün birçok açıdan hukuk, ilke ve olgular bakımından açık ve önemli hatalar içerdiği ve güvenilir olmadığı yönündedir.
Kulüp, Premier Lig'in yönelttiği suçlamalar karşısında masumdur. Bu dosyayla ilgili bütün tutumlarını destekleyen, kapsamlı ve çürütülemez bir delil bütünü bulunmaktadır."
Bu haber; City'nin ticari imparatorluğunun nasıl incelemeye alındığını, ardından başlayan sert hukuk mücadelesini ve kulübün bu yapıyı korumak için nasıl kıyasıya savaştığını anlatıyor.
CAS KARARI SONRASI DEVAM EDEN SORUŞTURMA
Temmuz 2020'de City büyük bir memnuniyet yaşıyordu. CAS'a yapılan itiraz, Avrupa futbolundan men kararının kaldırılmasını sağlamıştı. UEFA'nın delillerinin büyük bir bölümü, "zamanaşımına uğradığı" gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştı.
Üç yıldan biraz daha kısa bir süre sonra Guardiola'nın takımı, İstanbul'daki finalde Inter'i 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Böylece aynı sezonda Premier Lig, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını elde ederek üçleme yaptı.
Ancak arka planda Premier Lig'in soruşturması ilerlemeye devam ediyordu. Farklı yetki alanları nedeniyle UEFA ile aynı zamanaşımı sorununa tabi olmayan lig yönetimi, "belge ibrazı" olarak bilinen süreç kapsamında City'yi dosyayla ilgili mali belgeleri teslim etmeye zorlayabilecek yetkiye de sahipti.
Süreci bilen birçok kişi, bunun kritik ancak son derece çekişmeli bir aşama olduğunu anlattı. Bu aşama, ağırlıklı olarak 2021'in ilk yarısında gerçekleşti. Bu haberde görüşlerine yer verilen diğer kişiler gibi onlar da konuyu kamuoyuna açık biçimde tartışma yetkileri bulunmadığı için isimlerinin gizli tutulması koşuluyla konuştu.
Premier Lig, birkaç ön duruşmada City'nin çok geniş bir belge grubunu teslim etmesini istedi. Bağımsız heyet, daha sonra bunun "milyonlarca belgenin aranmasına" kadar uzandığını belirtecekti. Kulüp ise bazı belgelerin konuyla ilgisiz veya gizli olduğunu savunarak kapsamı mümkün olduğunca dar tutmaya çalıştı.
Süreci bilen kaynaklara göre City, başlangıçta paylaşılan belgeleri, kulübün bilgilere hangi kişilerin eriştiğini takip edebildiği ve metinlerin kopyalanıp yapıştırılmasına izin vermeyen bir sunucuya yerleştirdi.
Bu durum, Premier Lig'in soruşturmasını önemli ölçüde yavaşlattı. Premier Lig'in yeni hukuki başvurularının ardından kulüp; e-postalar, mali tablolar ve çeşitli diğer belgelerden oluşan delilleri daha erişilebilir başka bir platforma taşıdı.
Ancak belge ibrazı sürecinde sürprizler de yaşandı. Alman gazetesi Der Spiegel, Pinto'nun sızdırdığı belgeleri ilk olarak 2018'de yayımlamıştı. Gazete, Nisan 2022'de Pinto'nun ele geçirdiği e-postalara dayanarak mali usulsüzlüklere ilişkin yeni iddialar içeren başka bir araştırma yayımladığında, Premier Lig soruşturmacıları bu araştırmada City'nin kendilerine teslim etmediği belgelerin bulunduğunu fark etti.
Bağımsız heyet, salı günü yayımlanan nihai kararında City'nin "Premier Lig soruşturmasını durdurmak ve engellemek için ortaklaşa çaba gösterdiğini" belirtti. Kulüp, iş birliği yapmamaya ilişkin birden fazla suçlamadan suçlu bulundu.
City ise salı günkü açıklamasında, "Premier Lig komisyonunun görüşü karşısında hayal kırıklığına uğradığını ve şaşırdığını" ifade etti.
UEFA'NIN ULAŞTIĞINDAN DAHA FAZLA DELİL ORTAYA ÇIKTI
Buna rağmen belge ibrazı süreci sonuç verdi. Soruşturmayı bilen kişilere göre Premier Lig, UEFA'nın elindekinden çok daha fazla delile ulaştı.
Örneğin Der Spiegel'in yayımladıkları ve Rui Pinto'nun sızdırdığı belgelere dayanan UEFA soruşturmasında yaklaşık 352,8 milyon euroluk gizlenmiş finansmana ilişkin delil bulunmuştu. Premier Lig'in ulaştığı ve bağımsız heyetin kabul ettiği toplam tutar ise 976,1 milyon euroyu aştı.
UEFA'nın soruşturması da büyük ölçüde 2014-15 sezonunun sonuyla sınırlı kalmıştı. Premier Lig ise 2017-18 sezonuna kadar olan belgeleri inceledi.
Heyet, kararında dayandığı temel maddi delillerin, "olaylarla aynı dönemde veya bu döneme yakın tarihlerde oluşturulan belgeler" ile "bireysel tanıkların yazılı ve sözlü ifadeleri" olduğunu belirtti.
Premier Lig, Şubat 2023'te resmen yöneltilen suçlamaları hazırlarken kulüpteki kilit isimlerle de görüşmek istedi. Lig yönetimi, çalışanların soruşturmayla iş birliği yapma yükümlülüğünden yararlandı ve City'nin sahibi Abu Dhabi United Group (ADUG) ile bağlantılı kişilerle de konuşmaya çalıştı.
City, devlet tarafından yönetildiği veya finanse edildiği iddialarını kesin bir dille reddediyor. Kulüp, ADUG'nin ülke hükümetinden bağımsız faaliyet gösterdiğini savunuyor.
Sorgulanan isimler arasında CEO Ferran Soriano, başkan Khaldoon Al Mubarak ve yönetim kurulu üyesi Simon Pearce bulunuyordu. Pearce, Yürütme İşleri Kurumu'nda (EAA) Al Mubarak'ın özel danışmanı olarak görev yapıyor.
Kulübün nihai sahibi olan, Abu Dabi'nin mevcut başbakan yardımcısı ve ülkenin lideri Mohamed bin Zayed'in (MBZ) kardeşi Şeyh Mansur ile görüşülmedi.
Manchester United CEO'su Omar Berrada ile de görüşme yapılmadı. Berrada, ilgili dönemde City'de çeşitli ticari görevlerde çalışmıştı ancak soruşturma açısından incelenmesi gereken bir kişi olarak görülmedi.
SIMON PEARCE'IN ROLÜ
Pearce'a, ilk olarak Der Spiegel tarafından kamuoyuna açıklanan bazı e-postaların, City yönetim kurulu üyesinin kulüple ilgili işleri yürütürken neden devlete ait EAA e-posta adresini kullandığını gösterdiği soruldu.
Khaldoon Al Mubarak'ın 55 yaşındaki danışmanı, kulübün Birleşik Arap Emirlikleri merkezli sahiplik yapısının ilk dönemlerindeki ticari faaliyetlerde üstlendiği rol nedeniyle süreçte kilit bir isimdi.
Süreci bilen kişilere göre Pearce, Premier Lig dosyasında görüşmeye katıldığı veya tanık olarak ifade verdiği birkaç durumda, City'nin tutumundaki görünür tutarsızlıkları ticari birim çalışanlarının Abu Dabi merkezli işletmelerin ve devlet kurumlarının iç işleyişine yabancı olmalarıyla açıkladı. Böylece bu kişilerin ifadelerine ilişkin şüphe ortaya koydu.
Örneğin önceki UEFA duruşmalarında, "kulüp üyeleri arasında bazı karışıklıklar" bulunduğunu ve bu kişilerin "ADUG'nin sponsorluk ücretleri için Etihad'a fon sağladığı yönünde yanlış bir anlayış aktardığını" söylemişti.
Manchester City ve Premier Lig, sürecin gizliliği nedeniyle bu haberdeki ayrıntılara ilişkin yorum yapmayı reddetti.
Süreci doğrudan deneyimleyen kaynaklara göre Premier Lig ile City arasındaki duruşma öncesi mücadele "son derece sert" ve "agresif" geçti. Eylül 2024'te başlayan ve üç ay daha devam eden esas yüz yüze duruşmalarda da bu durum değişmedi.
Kimlikleri hala kamuoyuna açıklanmayan üç kişilik bağımsız heyet, nihai kararının başlarında şu ifadelere yer verdi:
"Yargılama boyunca her iki taraf da son derece sert bir mücadele verdi. Bunu hiçbir şekilde taraflardan herhangi birine yönelik eleştiri olarak söylemiyoruz; bu yalnızca bir gerçektir. İncelenmedik hiçbir nokta bırakılmadı. Hem ara aşamalarda hem de duruşmada konular, taraflar arasında şiddetli biçimde tartışıldı."
976,1 MİLYON EUROLUK GİZLİ FİNANSMAN İDDİASI
Premier Lig'in dosyasındaki temel konu, gizlenmiş finansmandı.
City, dokuz yıllık dönemde 1 milyar 117,2 milyon euro ticari gelir elde ettiğini kamuoyuna açıklamıştı. Ancak Premier Lig, bu tutarın yalnızca 141,1 milyon eurosunun gerçekten sponsorlar tarafından ödenmiş sayılabileceğini savundu.
Lig yönetiminin iddiasına göre kalan 976,1 milyon euro, geçerli bir ticari gelir görüntüsü oluşturmak amacıyla kulübün sahiplerinden sponsorlar aracılığıyla yapay biçimde kulübe aktarılmıştı.
Kar ve sürdürülebilirlik kuralları (PSR) uyarınca kulüplerin her sezon yalnızca belirli bir miktarda zarar etmesine izin veriliyor. Premier Lig, finansmanın gerçek kaynağı doğru biçimde açıklansaydı City'nin kuralları ihlal ettiğinin ortaya çıkacağını savundu.
Bağımsız heyet, kararında gizlenmiş finansman düzeninin işleyişine ve bunun saha sonuçlarıyla doğrudan bağlantısına ilişkin bir örnek verdi.
Heyet, City'nin 2012-13 sezonunun sonunda bir anda 23,5 milyon euroluk ödeme yükümlülüğüyle karşılaşmasına dikkat çekti.
Dosyayı bilen kişilere göre bu tutar, Federasyon Kupası finalinde Wigan Athletic'e kaybedilmesinin ardından sezon sonunda görevlerine son verilen teknik direktör Roberto Mancini ve ekibine yapılması gereken ödemeyle bağlantılıydı.
Heyet, para hemen ödenmiş olsaydı City'nin "o sezon UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarına uyum sağlamak için 11,6 milyon euro eksik kalacağını" belirtti.
Heyetin aktardığına göre "birkaç gün içinde, kayda geçirilen ücretleri artırmak, daha önce gerçekleşmiş olaylar için prim ödemek ve bir ABD turunu finanse etmek amacıyla bir dizi değiştirilmiş sponsorluk anlaşması oluşturuldu". Böylece açık kapatıldı.
Süreci bilen kişilere göre City, Ben Watson'ın uzatma dakikalarındaki kafa golüyle daha küçük bir kulüp olan Wigan'a yenilmesine rağmen, sponsorlarından Federasyon Kupası finalini kazanmış gibi prim ödemelerini de istedi.
Premier Lig ayrıca Sergio Agüero'nun 2012'de sezonun son gününde Queens Park Rangers'a karşı son dakikalarda attığı ve City'ye ilk Premier Lig şampiyonluğunu getiren golü örnek gösterdi.
Bu gol, takım içindeki bir dizi primin ödenmesini gerektirdi. Kulübün gizlenmiş finansman düzeni olmasaydı bu primler, City'nin o sezon PSR sınırlarını aşmasına yol açacaktı.
"X KİŞİSİ" VE ABU DABİ BAĞLANTISI
Premier Lig, yıllar süren soruşturma ve belge ibrazı sürecinde, gizlenmiş finansman ödemelerinin arkasındaki mekanizmanın bir bölümünü tespit ettiğine inanıyordu.
Bağımsız heyetin kararında birkaç kez CPC adlı bir kuruma atıfta bulunuluyor. Ancak kararın bazı bölümleri karartılmış sürümünde bu kurumun işlevi açıklanmıyor.
The Athletic, Mart 2025'te, UEFA'nın önceki soruşturmasında "X Kişisi" olarak adlandırılan ve Manchester City'ye yapılan sponsorluk ödemelerini kolaylaştırdığı belirtilen gizemli kişinin, City'nin avukatları tarafından Jaber Mohamed olarak tanımlandığını ortaya çıkardı.
Mohamed, o dönemde CPC'nin, yani Veliaht Prenslik Divanı'nın genel müdürüydü. Abu Dabi'ye bağlı bu devlet kurumu, veliaht prensin ve ülkenin mevcut lideri MBZ'nin kamusal işlerini yürütüyor.
Bu bilgiler, yalnızca City'nin sahiplik yapısıyla görünen bağlantılara ilişkin değil, ödemelerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin en üst düzey iktidar makamlarında ne ölçüde bilindiği konusunda da rahatsız edici sorular doğurdu.
Bu jeopolitik boyut, hukuki sürecin süregelen hassasiyetini ve sertliğini, ayrıca City'nin mali bilgileri yanlış bildirdiği iddiasının olası cezai sonuçlarını da açıklıyor.
City, UEFA ve Premier Lig soruşturmaları boyunca CPC konusunda sert bir mücadele yürüttü.
Mohamed'in adı UEFA ve CAS kararlarında karartıldı veya "X Kişisi" olarak kullanıldı. Premier Lig heyetinin kararındaki CPC atıflarının da büyük bölümü karartılmış durumda.
CITY'NİN "CPC AÇIKLAMASI"
Kritik bir paragraf karartılmış olsa da Premier Lig kararında, City'nin gizlenmiş finansman suçlamasına karşı temel savunmasının "CPC Açıklaması" olduğu belirtiliyor.
Kulübün savunma çizgisini bilen kişilere göre City, CPC'nin MBZ'nin kamusal işlerini yürütmenin yanı sıra, City sponsorları Etihad ve Etisalat gibi devlet bağlantılı kuruluşlara meşru olduğunu savunduğu mali yardımlar da sağladığını öne sürdü.
Esasen City'nin tutumu, paranın doğrudan sponsorlardan gelmediği, ancak ADUG yerine devlet tarafından CPC aracılığıyla sağlandığı yönündeydi.
Bağımsız heyet, UEFA'nın yargılama kurulu veya CAS önünde ileri sürülmemiş olan bu savunmayı sonunda reddetti.
Heyet, bunun "kulübün gizlenmiş finansman düzeninin gerçeklerini belirsizleştirmek ve saklamak amacıyla, olaylardan çok sonra kurguladığı bir 'açıklama' olduğu" sonucuna vardı.
Manchester City'nin suçlamalara karşı savunması gerçekte neydi?
Bağımsız heyet, Premier Lig dosyasında hiçbir kişinin adını vermiyor. Ancak City adına sunulan bazı ifadelerin "bir dizi kilit noktada yanlış olduğunu" ve "gerçek olmadığını bildikleri delilleri sunduklarını, dolayısıyla dürüst davranmadıklarını" belirtiyor.
Birkaç hukuk uzmanı, tanıkların yanlış bilgi verdiğini ileri sürmek için aşılması gereken hukuki eşiğin yüksekliğine dikkat çekerek heyetin açıklamasının sertliği karşısında şaşırdıklarını söyledi.
Süreci bilen kişilere göre bu tür unsurlar, Premier Lig'in City dosyasında birden fazla ağırlaştırıcı neden bulunduğunu savunmasına yol açtı. Bunlar arasında gizlenmiş finansmanın büyüklüğü ve süresi ile soruşturmayla iş birliği yapılmaması da yer alıyor.
2017-18 SEZONU İÇİN YAKLAŞIK 117,6 MİLYON EUROLUK İHLAL
Süreci bilen kişilere göre Premier Lig soruşturmacıları, dokuz yıllık dönemde gizlendiği iddia edilen 976,1 milyon euroluk finansmanın içinde, City'nin 2017-18 sezonunda PSR sınırlarını yaklaşık 117,6 milyon euro aştığını savundu.
Bu sezon, Guardiola'nın City'deki ilk lig şampiyonluğunu kazandığı sezondu.
Everton'ın 2021-22 sezonunda PSR sınırlarını 22,9 milyon euro aştığına hükmedildiğinde, kulübe başlangıçta 10 puan silme cezası verilmişti. Bu ceza, itiraz üzerine altı puana indirildi.
Everton daha sonra, o sezon küme düşen Burnley'ye 41,2 milyon eurodan fazla tazminat ödemeye de mahkûm edildi. Merseyside kulübü bu karara itiraz etti.
City'nin iddia edilen ihlallerinin büyüklüğü, kulübün karşı karşıya olduğu cezanın ne kadar ağır olabileceğini gösteriyor.
Premier Lig'e göre yaptırım duruşması "mümkün olan en kısa sürede" gerçekleştirilecek.
MANCHESTER CITY: "MASUMUZ"
City, cuma günü yaptığı açıklamada karara itiraz ettiğini duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:
"Kulüp, Premier Lig'in yönelttiği suçlamalar karşısında masumdur. Bu dosyayla ilgili bütün tutumlarını destekleyen, kapsamlı ve çürütülemez bir delil bütünü bulunmaktadır. Hukuki usule saygı göstermeyi sürdüreceğiz ve bütün süreçler tamamlanana kadar daha fazla açıklama yapabileceklerimiz zorunlu olarak sınırlıdır."
City mücadeleye devam ediyor. Deliller ortaya çıkmayı sürdürdükçe kulüp, gelgite bağırarak onu durdurmaya çalışan eski bir kralı giderek daha fazla andırıyor.
Birkaç gün önce Manchester City, Federasyon Kupası üçüncü turunda West Ham United'ı 5-0 mağlup etmişti. Pep Guardiola'nın takımın başındaki ilk sezonuydu. City'nin İngiliz futbolunun seçkinleri arasına yükselişinin simgeleri olan Yaya Toure, David Silva ve Sergio Agüero, gol atan isimler arasındaydı.
Ancak bu e-posta, kulübün tarihinde yeni bir dönemin habercisi olacaktı.
City'de üst düzey bir yetkilinin gelen kutusuna ulaşan mesaj, Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA'nın bir çalışanı tarafından gönderilmiş gibi görünüyordu ve mali kurallara uygunluk raporuna ait bir bağlantı içeriyordu.
City yetkilisi, indirme düğmesine tıkladı. Gereken tek şey buydu.
Bu, UEFA'dan gelen gerçek bir e-posta değil, Portekizli bilgisayar korsanı ve aktivist Rui Pinto'nun başarılı bir kimlik avı girişimiydi. City'nin sunucularına sızılması, Pinto'nun kulübün sistemlerinden binlerce e-posta ve belgeye ulaşmasını sağladı.
Bu sızma, City'nin önce UEFA'nın, ardından Premier Lig'in mali düzenlemelerini kasıtlı ve sistematik biçimde aşmaya çalışıp çalışmadığına ilişkin, futbolun bugüne kadar gördüğü en önemli hukuki ve mali soruşturmaları başlatacaktı.
UEFA'nın yargılama kurulu, 2020'de City'yi başlangıçta Avrupa kupalarından iki yıl men etti. Ancak Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yapılan itiraz sonucunda karar bozuldu.
Pinto'nun ilk e-postasının üzerinden neredeyse 10 yıl geçtikten sonra, bu hafta Premier Lig, bağımsız bir heyetin City'yi yöneltilen suçlamaların biri dışında tamamından suçlu bulduğunu açıkladı.
Heyet, City'nin 976,1 milyon eurodan (1,1 milyar dolar) fazla usulsüz finansmanı gizlediğine, "göstermelik" bir üçüncü taraf imaj hakları anlaşması oluşturduğuna ve çalışanların sözleşmelerinin gerçek büyüklüğünü de sakladığına hükmetti.
City, bütün suçlamaları reddetmeye devam ediyor. Kulüp, cuma günü yaptığı açıklamada, ileride gerçekleştirilecek yaptırım duruşması öncesinde, perşembe akşamı yerel saatle 19.00'da itiraz başvurusunda bulunduğunu bildirdi.
City'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Kulübün kesin tutumu, bu görüşün birçok açıdan hukuk, ilke ve olgular bakımından açık ve önemli hatalar içerdiği ve güvenilir olmadığı yönündedir.
Kulüp, Premier Lig'in yönelttiği suçlamalar karşısında masumdur. Bu dosyayla ilgili bütün tutumlarını destekleyen, kapsamlı ve çürütülemez bir delil bütünü bulunmaktadır."
Bu haber; City'nin ticari imparatorluğunun nasıl incelemeye alındığını, ardından başlayan sert hukuk mücadelesini ve kulübün bu yapıyı korumak için nasıl kıyasıya savaştığını anlatıyor.
CAS KARARI SONRASI DEVAM EDEN SORUŞTURMA
Temmuz 2020'de City büyük bir memnuniyet yaşıyordu. CAS'a yapılan itiraz, Avrupa futbolundan men kararının kaldırılmasını sağlamıştı. UEFA'nın delillerinin büyük bir bölümü, "zamanaşımına uğradığı" gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştı.
Üç yıldan biraz daha kısa bir süre sonra Guardiola'nın takımı, İstanbul'daki finalde Inter'i 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Böylece aynı sezonda Premier Lig, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını elde ederek üçleme yaptı.
Ancak arka planda Premier Lig'in soruşturması ilerlemeye devam ediyordu. Farklı yetki alanları nedeniyle UEFA ile aynı zamanaşımı sorununa tabi olmayan lig yönetimi, "belge ibrazı" olarak bilinen süreç kapsamında City'yi dosyayla ilgili mali belgeleri teslim etmeye zorlayabilecek yetkiye de sahipti.
Süreci bilen birçok kişi, bunun kritik ancak son derece çekişmeli bir aşama olduğunu anlattı. Bu aşama, ağırlıklı olarak 2021'in ilk yarısında gerçekleşti. Bu haberde görüşlerine yer verilen diğer kişiler gibi onlar da konuyu kamuoyuna açık biçimde tartışma yetkileri bulunmadığı için isimlerinin gizli tutulması koşuluyla konuştu.
Premier Lig, birkaç ön duruşmada City'nin çok geniş bir belge grubunu teslim etmesini istedi. Bağımsız heyet, daha sonra bunun "milyonlarca belgenin aranmasına" kadar uzandığını belirtecekti. Kulüp ise bazı belgelerin konuyla ilgisiz veya gizli olduğunu savunarak kapsamı mümkün olduğunca dar tutmaya çalıştı.
Süreci bilen kaynaklara göre City, başlangıçta paylaşılan belgeleri, kulübün bilgilere hangi kişilerin eriştiğini takip edebildiği ve metinlerin kopyalanıp yapıştırılmasına izin vermeyen bir sunucuya yerleştirdi.
Bu durum, Premier Lig'in soruşturmasını önemli ölçüde yavaşlattı. Premier Lig'in yeni hukuki başvurularının ardından kulüp; e-postalar, mali tablolar ve çeşitli diğer belgelerden oluşan delilleri daha erişilebilir başka bir platforma taşıdı.
Ancak belge ibrazı sürecinde sürprizler de yaşandı. Alman gazetesi Der Spiegel, Pinto'nun sızdırdığı belgeleri ilk olarak 2018'de yayımlamıştı. Gazete, Nisan 2022'de Pinto'nun ele geçirdiği e-postalara dayanarak mali usulsüzlüklere ilişkin yeni iddialar içeren başka bir araştırma yayımladığında, Premier Lig soruşturmacıları bu araştırmada City'nin kendilerine teslim etmediği belgelerin bulunduğunu fark etti.
Bağımsız heyet, salı günü yayımlanan nihai kararında City'nin "Premier Lig soruşturmasını durdurmak ve engellemek için ortaklaşa çaba gösterdiğini" belirtti. Kulüp, iş birliği yapmamaya ilişkin birden fazla suçlamadan suçlu bulundu.
City ise salı günkü açıklamasında, "Premier Lig komisyonunun görüşü karşısında hayal kırıklığına uğradığını ve şaşırdığını" ifade etti.
UEFA'NIN ULAŞTIĞINDAN DAHA FAZLA DELİL ORTAYA ÇIKTI
Buna rağmen belge ibrazı süreci sonuç verdi. Soruşturmayı bilen kişilere göre Premier Lig, UEFA'nın elindekinden çok daha fazla delile ulaştı.
Örneğin Der Spiegel'in yayımladıkları ve Rui Pinto'nun sızdırdığı belgelere dayanan UEFA soruşturmasında yaklaşık 352,8 milyon euroluk gizlenmiş finansmana ilişkin delil bulunmuştu. Premier Lig'in ulaştığı ve bağımsız heyetin kabul ettiği toplam tutar ise 976,1 milyon euroyu aştı.
UEFA'nın soruşturması da büyük ölçüde 2014-15 sezonunun sonuyla sınırlı kalmıştı. Premier Lig ise 2017-18 sezonuna kadar olan belgeleri inceledi.
Heyet, kararında dayandığı temel maddi delillerin, "olaylarla aynı dönemde veya bu döneme yakın tarihlerde oluşturulan belgeler" ile "bireysel tanıkların yazılı ve sözlü ifadeleri" olduğunu belirtti.
Premier Lig, Şubat 2023'te resmen yöneltilen suçlamaları hazırlarken kulüpteki kilit isimlerle de görüşmek istedi. Lig yönetimi, çalışanların soruşturmayla iş birliği yapma yükümlülüğünden yararlandı ve City'nin sahibi Abu Dhabi United Group (ADUG) ile bağlantılı kişilerle de konuşmaya çalıştı.
City, devlet tarafından yönetildiği veya finanse edildiği iddialarını kesin bir dille reddediyor. Kulüp, ADUG'nin ülke hükümetinden bağımsız faaliyet gösterdiğini savunuyor.
Sorgulanan isimler arasında CEO Ferran Soriano, başkan Khaldoon Al Mubarak ve yönetim kurulu üyesi Simon Pearce bulunuyordu. Pearce, Yürütme İşleri Kurumu'nda (EAA) Al Mubarak'ın özel danışmanı olarak görev yapıyor.
Kulübün nihai sahibi olan, Abu Dabi'nin mevcut başbakan yardımcısı ve ülkenin lideri Mohamed bin Zayed'in (MBZ) kardeşi Şeyh Mansur ile görüşülmedi.
Manchester United CEO'su Omar Berrada ile de görüşme yapılmadı. Berrada, ilgili dönemde City'de çeşitli ticari görevlerde çalışmıştı ancak soruşturma açısından incelenmesi gereken bir kişi olarak görülmedi.
SIMON PEARCE'IN ROLÜ
Pearce'a, ilk olarak Der Spiegel tarafından kamuoyuna açıklanan bazı e-postaların, City yönetim kurulu üyesinin kulüple ilgili işleri yürütürken neden devlete ait EAA e-posta adresini kullandığını gösterdiği soruldu.
Khaldoon Al Mubarak'ın 55 yaşındaki danışmanı, kulübün Birleşik Arap Emirlikleri merkezli sahiplik yapısının ilk dönemlerindeki ticari faaliyetlerde üstlendiği rol nedeniyle süreçte kilit bir isimdi.
Süreci bilen kişilere göre Pearce, Premier Lig dosyasında görüşmeye katıldığı veya tanık olarak ifade verdiği birkaç durumda, City'nin tutumundaki görünür tutarsızlıkları ticari birim çalışanlarının Abu Dabi merkezli işletmelerin ve devlet kurumlarının iç işleyişine yabancı olmalarıyla açıkladı. Böylece bu kişilerin ifadelerine ilişkin şüphe ortaya koydu.
Örneğin önceki UEFA duruşmalarında, "kulüp üyeleri arasında bazı karışıklıklar" bulunduğunu ve bu kişilerin "ADUG'nin sponsorluk ücretleri için Etihad'a fon sağladığı yönünde yanlış bir anlayış aktardığını" söylemişti.
Manchester City ve Premier Lig, sürecin gizliliği nedeniyle bu haberdeki ayrıntılara ilişkin yorum yapmayı reddetti.
Süreci doğrudan deneyimleyen kaynaklara göre Premier Lig ile City arasındaki duruşma öncesi mücadele "son derece sert" ve "agresif" geçti. Eylül 2024'te başlayan ve üç ay daha devam eden esas yüz yüze duruşmalarda da bu durum değişmedi.
Kimlikleri hala kamuoyuna açıklanmayan üç kişilik bağımsız heyet, nihai kararının başlarında şu ifadelere yer verdi:
"Yargılama boyunca her iki taraf da son derece sert bir mücadele verdi. Bunu hiçbir şekilde taraflardan herhangi birine yönelik eleştiri olarak söylemiyoruz; bu yalnızca bir gerçektir. İncelenmedik hiçbir nokta bırakılmadı. Hem ara aşamalarda hem de duruşmada konular, taraflar arasında şiddetli biçimde tartışıldı."
976,1 MİLYON EUROLUK GİZLİ FİNANSMAN İDDİASI
Premier Lig'in dosyasındaki temel konu, gizlenmiş finansmandı.
City, dokuz yıllık dönemde 1 milyar 117,2 milyon euro ticari gelir elde ettiğini kamuoyuna açıklamıştı. Ancak Premier Lig, bu tutarın yalnızca 141,1 milyon eurosunun gerçekten sponsorlar tarafından ödenmiş sayılabileceğini savundu.
Lig yönetiminin iddiasına göre kalan 976,1 milyon euro, geçerli bir ticari gelir görüntüsü oluşturmak amacıyla kulübün sahiplerinden sponsorlar aracılığıyla yapay biçimde kulübe aktarılmıştı.
Kar ve sürdürülebilirlik kuralları (PSR) uyarınca kulüplerin her sezon yalnızca belirli bir miktarda zarar etmesine izin veriliyor. Premier Lig, finansmanın gerçek kaynağı doğru biçimde açıklansaydı City'nin kuralları ihlal ettiğinin ortaya çıkacağını savundu.
Bağımsız heyet, kararında gizlenmiş finansman düzeninin işleyişine ve bunun saha sonuçlarıyla doğrudan bağlantısına ilişkin bir örnek verdi.
Heyet, City'nin 2012-13 sezonunun sonunda bir anda 23,5 milyon euroluk ödeme yükümlülüğüyle karşılaşmasına dikkat çekti.
Dosyayı bilen kişilere göre bu tutar, Federasyon Kupası finalinde Wigan Athletic'e kaybedilmesinin ardından sezon sonunda görevlerine son verilen teknik direktör Roberto Mancini ve ekibine yapılması gereken ödemeyle bağlantılıydı.
Heyet, para hemen ödenmiş olsaydı City'nin "o sezon UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarına uyum sağlamak için 11,6 milyon euro eksik kalacağını" belirtti.
Heyetin aktardığına göre "birkaç gün içinde, kayda geçirilen ücretleri artırmak, daha önce gerçekleşmiş olaylar için prim ödemek ve bir ABD turunu finanse etmek amacıyla bir dizi değiştirilmiş sponsorluk anlaşması oluşturuldu". Böylece açık kapatıldı.
Süreci bilen kişilere göre City, Ben Watson'ın uzatma dakikalarındaki kafa golüyle daha küçük bir kulüp olan Wigan'a yenilmesine rağmen, sponsorlarından Federasyon Kupası finalini kazanmış gibi prim ödemelerini de istedi.
Premier Lig ayrıca Sergio Agüero'nun 2012'de sezonun son gününde Queens Park Rangers'a karşı son dakikalarda attığı ve City'ye ilk Premier Lig şampiyonluğunu getiren golü örnek gösterdi.
Bu gol, takım içindeki bir dizi primin ödenmesini gerektirdi. Kulübün gizlenmiş finansman düzeni olmasaydı bu primler, City'nin o sezon PSR sınırlarını aşmasına yol açacaktı.
"X KİŞİSİ" VE ABU DABİ BAĞLANTISI
Premier Lig, yıllar süren soruşturma ve belge ibrazı sürecinde, gizlenmiş finansman ödemelerinin arkasındaki mekanizmanın bir bölümünü tespit ettiğine inanıyordu.
Bağımsız heyetin kararında birkaç kez CPC adlı bir kuruma atıfta bulunuluyor. Ancak kararın bazı bölümleri karartılmış sürümünde bu kurumun işlevi açıklanmıyor.
The Athletic, Mart 2025'te, UEFA'nın önceki soruşturmasında "X Kişisi" olarak adlandırılan ve Manchester City'ye yapılan sponsorluk ödemelerini kolaylaştırdığı belirtilen gizemli kişinin, City'nin avukatları tarafından Jaber Mohamed olarak tanımlandığını ortaya çıkardı.
Mohamed, o dönemde CPC'nin, yani Veliaht Prenslik Divanı'nın genel müdürüydü. Abu Dabi'ye bağlı bu devlet kurumu, veliaht prensin ve ülkenin mevcut lideri MBZ'nin kamusal işlerini yürütüyor.
Bu bilgiler, yalnızca City'nin sahiplik yapısıyla görünen bağlantılara ilişkin değil, ödemelerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin en üst düzey iktidar makamlarında ne ölçüde bilindiği konusunda da rahatsız edici sorular doğurdu.
Bu jeopolitik boyut, hukuki sürecin süregelen hassasiyetini ve sertliğini, ayrıca City'nin mali bilgileri yanlış bildirdiği iddiasının olası cezai sonuçlarını da açıklıyor.
City, UEFA ve Premier Lig soruşturmaları boyunca CPC konusunda sert bir mücadele yürüttü.
Mohamed'in adı UEFA ve CAS kararlarında karartıldı veya "X Kişisi" olarak kullanıldı. Premier Lig heyetinin kararındaki CPC atıflarının da büyük bölümü karartılmış durumda.
CITY'NİN "CPC AÇIKLAMASI"
Kritik bir paragraf karartılmış olsa da Premier Lig kararında, City'nin gizlenmiş finansman suçlamasına karşı temel savunmasının "CPC Açıklaması" olduğu belirtiliyor.
Kulübün savunma çizgisini bilen kişilere göre City, CPC'nin MBZ'nin kamusal işlerini yürütmenin yanı sıra, City sponsorları Etihad ve Etisalat gibi devlet bağlantılı kuruluşlara meşru olduğunu savunduğu mali yardımlar da sağladığını öne sürdü.
Esasen City'nin tutumu, paranın doğrudan sponsorlardan gelmediği, ancak ADUG yerine devlet tarafından CPC aracılığıyla sağlandığı yönündeydi.
Bağımsız heyet, UEFA'nın yargılama kurulu veya CAS önünde ileri sürülmemiş olan bu savunmayı sonunda reddetti.
Heyet, bunun "kulübün gizlenmiş finansman düzeninin gerçeklerini belirsizleştirmek ve saklamak amacıyla, olaylardan çok sonra kurguladığı bir 'açıklama' olduğu" sonucuna vardı.
Manchester City'nin suçlamalara karşı savunması gerçekte neydi?
Bağımsız heyet, Premier Lig dosyasında hiçbir kişinin adını vermiyor. Ancak City adına sunulan bazı ifadelerin "bir dizi kilit noktada yanlış olduğunu" ve "gerçek olmadığını bildikleri delilleri sunduklarını, dolayısıyla dürüst davranmadıklarını" belirtiyor.
Birkaç hukuk uzmanı, tanıkların yanlış bilgi verdiğini ileri sürmek için aşılması gereken hukuki eşiğin yüksekliğine dikkat çekerek heyetin açıklamasının sertliği karşısında şaşırdıklarını söyledi.
Süreci bilen kişilere göre bu tür unsurlar, Premier Lig'in City dosyasında birden fazla ağırlaştırıcı neden bulunduğunu savunmasına yol açtı. Bunlar arasında gizlenmiş finansmanın büyüklüğü ve süresi ile soruşturmayla iş birliği yapılmaması da yer alıyor.
2017-18 SEZONU İÇİN YAKLAŞIK 117,6 MİLYON EUROLUK İHLAL
Süreci bilen kişilere göre Premier Lig soruşturmacıları, dokuz yıllık dönemde gizlendiği iddia edilen 976,1 milyon euroluk finansmanın içinde, City'nin 2017-18 sezonunda PSR sınırlarını yaklaşık 117,6 milyon euro aştığını savundu.
Bu sezon, Guardiola'nın City'deki ilk lig şampiyonluğunu kazandığı sezondu.
Everton'ın 2021-22 sezonunda PSR sınırlarını 22,9 milyon euro aştığına hükmedildiğinde, kulübe başlangıçta 10 puan silme cezası verilmişti. Bu ceza, itiraz üzerine altı puana indirildi.
Everton daha sonra, o sezon küme düşen Burnley'ye 41,2 milyon eurodan fazla tazminat ödemeye de mahkûm edildi. Merseyside kulübü bu karara itiraz etti.
City'nin iddia edilen ihlallerinin büyüklüğü, kulübün karşı karşıya olduğu cezanın ne kadar ağır olabileceğini gösteriyor.
Premier Lig'e göre yaptırım duruşması "mümkün olan en kısa sürede" gerçekleştirilecek.
MANCHESTER CITY: "MASUMUZ"
City, cuma günü yaptığı açıklamada karara itiraz ettiğini duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:
"Kulüp, Premier Lig'in yönelttiği suçlamalar karşısında masumdur. Bu dosyayla ilgili bütün tutumlarını destekleyen, kapsamlı ve çürütülemez bir delil bütünü bulunmaktadır. Hukuki usule saygı göstermeyi sürdüreceğiz ve bütün süreçler tamamlanana kadar daha fazla açıklama yapabileceklerimiz zorunlu olarak sınırlıdır."
City mücadeleye devam ediyor. Deliller ortaya çıkmayı sürdürdükçe kulüp, gelgite bağırarak onu durdurmaya çalışan eski bir kralı giderek daha fazla andırıyor.