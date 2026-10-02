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Fenerbahçe Tarfin rakip tanımıyor!

Fenerbahçe Tarfin, sezona etkili başlayan Dubai Basketbol'u mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 20:45 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2026 23:09
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Tarfin rakip tanımıyor!
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EuroLeague'in üçüncü haftasında Fenerbahçe Tarfin, Dubai Basketbol ile karşılaştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi 76-66'lık skorla kazanmayı başardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla birlikte EuroLeague'deki ilk 3 maçın tamamını kazanmış oldu.

Sezona Barcelona ve Real Madrid galibiyetleriyle etkili bir başlangıç yapan Dubai Basketbol, ilk mağlubiyetini Fenerbahçe Tarfin'den aldı.

Fenerbahçe Targin, gelecek hafta Panathinaikos'a konuk olacak. Dubai Basketbol ise Kızılyıldız'ı ağırlayacak.

Fenerbahçe Tarfin, hücumda yüksek yüzdeyle oynadığı ve dış atışlardan 4 isabet bulduğu ilk periyodun sonlarında farkı çift hanelere çıkardı ve çeyreği 26-14 önde tamamladı.

İkinci periyotta sarı-lacivertliler, Baldwin'in üst üste kaydettiği basketlerle 16. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 38-23. 9-0'lık seri yakaladığı kalan bölümde oyun üstünlüğünü eline geçiren Dubai Basketbol, bitime 40 saniye kala farkı 3 sayıya kadar indirdi. Fenerbahçe, soyunma odasına 42-39 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin ilk 7 dakikasında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Fenerbahçe Tarfin, büyük bir bölümünü üstün götürdüğü ve Dubai Basketbol'un sadece bir kez skoru eşitleyebildiği bu periyodu 55-51 önde bitirdi.

Çekişmeli geçen dördüncü çeyreğin sonlarında Dubai Basketbol'a üstünlük sağlayan ve farkı çift hanelere çıkaran Fenerbahçe, karşılaşmayı 76-66 kazandı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya), Jordi Aliaga (İspanya)

Fenerbahçe Tarfin: Forrest 2, Horton Tucker 8, Shields 9, Key 12, Sertaç Şanlı 2, Bingham 20, Baldwin 14, Melli 2, Clyburn 3, Sargiunas 4

Dubai Basketbol: Okobo 18, Bacon 12, Blossomgame, Kabengele 5, Wright 12, Dangubic 2, Bertans, Kondic, Diakite 10, Shengelia 4, Petrusev 3, Walkup

1. Periyot: 26-14

Devre: 42-39

3. Periyot: 55-51

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