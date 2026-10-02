Philadelphia 76ers guardı Tyrese Maxey, yeni sezon öncesinde temel hedefinin bireysel performansından çok takımının kazanmasını sağlamak olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçen sezon 28,3 sayı ortalamasıyla kariyerinin en yüksek seviyesine ulaşan 25 yaşındaki oyuncu, artık başarılarının galibiyetler üzerinden değerlendirilmesini istediğini belirtti:
"Yeteneklerimle neler yapabileceğimi gösterdiğim bir noktadayım. Elbette gelişmeye devam edeceğim ama kazandığımız maçlarla değerlendirilmek istiyorum. Kazanırsak, bunun üzerinden değerlendirilmek isterim. Temel düşüncem ve asıl hedefim, kazanmanın yollarını bulmak."
Kariyeri boyunca farklı roller üstlenmesinin takıma katkı sağlayacağını vurgulayan Maxey, hücumdaki çok yönlülüğüne de dikkat çekti:
"Çok farklı rollerde oynadığım için birçok farklı şeyi yapabiliyorum. Bunun hem benim hem de takım için bir avantaj olacağını düşünüyorum. Top elimdeyken de topsuz da oynayabilirim. Geçiş hücumlarında etkili olabilirim. Pası alıp şut atabilirim. Topsuz perdelerden çıkarak oynayabilirim. İkili oyun da oynayabilirim."
Maxey, 76ers'ın antrenman kampının başlamasının ardından takımın LeBron James, Jaylen Brown ve Joel Embiid ile birlikte öne çıkan isimleri arasında basının karşısına ilk çıkan oyuncu oldu.
Yıldız guard, Boston Celtics'ten gelen Brown'ın yeni takımına alışmak için zamana ihtiyaç duyacağını da ifade etti:
"Bu onun için çok alışılmadık bir durum. Bir yerde 10 yıl geçirdiğinizi, ardından muhtemelen nefret etmeyi öğrendiğiniz takıma geldiğinizi düşünün. Şu ana kadar her şey harika gidiyor. Özellikle de Boston'ı kısa süre önce playofflarda yenmiş olmamızı düşünürsek."
"Yeteneklerimle neler yapabileceğimi gösterdiğim bir noktadayım. Elbette gelişmeye devam edeceğim ama kazandığımız maçlarla değerlendirilmek istiyorum. Kazanırsak, bunun üzerinden değerlendirilmek isterim. Temel düşüncem ve asıl hedefim, kazanmanın yollarını bulmak."
Kariyeri boyunca farklı roller üstlenmesinin takıma katkı sağlayacağını vurgulayan Maxey, hücumdaki çok yönlülüğüne de dikkat çekti:
"Çok farklı rollerde oynadığım için birçok farklı şeyi yapabiliyorum. Bunun hem benim hem de takım için bir avantaj olacağını düşünüyorum. Top elimdeyken de topsuz da oynayabilirim. Geçiş hücumlarında etkili olabilirim. Pası alıp şut atabilirim. Topsuz perdelerden çıkarak oynayabilirim. İkili oyun da oynayabilirim."
Maxey, 76ers'ın antrenman kampının başlamasının ardından takımın LeBron James, Jaylen Brown ve Joel Embiid ile birlikte öne çıkan isimleri arasında basının karşısına ilk çıkan oyuncu oldu.
Yıldız guard, Boston Celtics'ten gelen Brown'ın yeni takımına alışmak için zamana ihtiyaç duyacağını da ifade etti:
"Bu onun için çok alışılmadık bir durum. Bir yerde 10 yıl geçirdiğinizi, ardından muhtemelen nefret etmeyi öğrendiğiniz takıma geldiğinizi düşünün. Şu ana kadar her şey harika gidiyor. Özellikle de Boston'ı kısa süre önce playofflarda yenmiş olmamızı düşünürsek."