Enzo Fernandez: 'Manchester City'de evimde hissediyorum'

Manchester City'nin Chelsea'den kadrosuna kattığı Enzo Fernandez, yeni takımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Arjantinli orta saha oyuncusu, "Manchester City taraftarlarına sıcak karşılamaları için teşekkür etmek istiyorum. Dürüst olmak gerekirse, kendimi tam anlamıyla evimde hissediyorum. Bu bir oyuncunun özgüveni için çok önemli. Kulübün hedeflerine ulaşmasına ve kupalar kazanmasına yardımcı olmak için yüzde yüzümü vereceğime dair güvence veriyorum." diye konuştu.
Manchester City'ye transferinde Atletico Madrid forması giyen vatandaşı ve Arjantin Milli Takımı'ndan arkadaşı Julian Alvarez'in de etkili olduğunu dile getiren Enzo Fernandez, "Julian Alvarez benim arkadaşım ve bana bu kulüp hakkında çok şey anlattı. Bu çok önemliydi. Gelmeden kulübün nasıl bir yer olduğunu ve ne anlama geldiğini öğrendim." dedi.
25 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak, "Burada kesinlikle harika bir takımımız var ve başarıya ulaşacağımızdan eminim." sözlerini sarf etti.
Manchester City'de 4 maçta süre bulan Enzo Fernandez, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Manchester City'ye transferinde Atletico Madrid forması giyen vatandaşı ve Arjantin Milli Takımı'ndan arkadaşı Julian Alvarez'in de etkili olduğunu dile getiren Enzo Fernandez, "Julian Alvarez benim arkadaşım ve bana bu kulüp hakkında çok şey anlattı. Bu çok önemliydi. Gelmeden kulübün nasıl bir yer olduğunu ve ne anlama geldiğini öğrendim." dedi.
25 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak, "Burada kesinlikle harika bir takımımız var ve başarıya ulaşacağımızdan eminim." sözlerini sarf etti.
Manchester City'de 4 maçta süre bulan Enzo Fernandez, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.