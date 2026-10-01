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Mario Lemina, Barcelona maçıyla dönüyor

Galatasaray'da tedavisi devam eden Mario Lemina'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçında sahada olması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Ekim 2026 14:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mario Lemina, Barcelona maçıyla dönüyor
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Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan Mario Lemina'nın sahalara geri dönüş süreci netleşiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lemina, milli maçlar için verilen arada kendi özel fizyoterapistiyle çalışmalarına devam etti.

HT Spor'da yer alan habere göre, teknik heyet ve sağlık heyetinin yakın markajında çalışan Gabonlu futbolcunun, milli ara sonrası Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona maçında sahada olması bekleniyor.

33 yaşındaki Lemina, bu sezon sakatlığı öncesi Galatasaray forması altında 4 maçta süre bulmuştu.

Galatasaray, milli aranın ardından 9 Ekim'de ligde Kasımpaşa ile karşılaşacak ve 13 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacak.  

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