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Vincenzo Montella, top kayıplarına çare arıyor!

A Milli Futbol Takımımız, Fransa ve İtalya karşısında 279 top kaybı yaptı. Belçika deplasmanında ilk galibiyetini isteyen teknik direktör Vincenzo Montella, bu konuya çözüm arıyor.

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calendar 01 Ekim 2026 09:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Vincenzo Montella, top kayıplarına çare arıyor!
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Tarihinde ilk kez yer aldığı Uluslar A Ligi'nde Fransa'ya 1-0 yenilmesine rağmen verdiği mücadeleyle ayakta alkışlanan, İtalya önünde ise ilk 30 dakikada yediği şanssız gollerle kaybeden A Milli Takım, şimdi gözünü cuma günkü Belçika sınavına çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 279 TOP KAYBI

Deplasmandaki zorlu maçta gruptaki ilk 3 puanını isteyen Bizim Çocuklar'ın, geride kalan iki karşılaşmasında en büyük sorunu topu ayağında tutamamak oldu. Ay-Yıldızlı ekibimiz, oynadığı iki maçta toplamda 279 top kaybı gerçekleştirdi ve rakip bu şekilde 2 kez ağları buldu.

Futboluyla A Milli Takım'a büyük enerji verip ayakta tutan isim olan Arda Güler, 41 kez kayıp yaşadı. 21 yaşındaki yeteneği, Oğuz Aydın (38), Zeki Çelik (22) ve Can Uzun (22) izledi.

MONTELLA ÇÖZÜM ARIYOR

Hatalara çözüm arayan İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, bu soruna çözüm bulmaya çalışıyor.  

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