Yüksel Yıldırım: 'Hedefimiz 5. büyük olmak!'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.



Yıldırım, kulübün hedeflerinden taraftar desteğine, transfer politikasından gelecek planlarına kadar birçok konuda dikkat çeken ifadeler kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:



"SAMSUNSPOR'A DÜŞMANLIK BESLEYENLER VAR"



Benim başkanlık dönemimde Samsun'da maalesef bana karşı olan ve Samsunspor'a düşmanlık besleyen bir kesim oluşmaya başladı. Amaçları sadece sosyal medyada yıpratmak; ne istedikleri de belli değil. Defalarca bunları konuştuk, 'Varsa bir babayiğit gelsin, konuşalım' dedik. Ancak hiçbir babayiğit yok, hiç kimse yok. Elini cebine atan yok, böylesine ağır bir yükün altına girecek kimse yok. Maalesef amaçları 'Samsunspor'un başarılı gidişatının önüne nasıl geçeriz, kulübü nasıl başarısız kılarız?' Ben buna üzülüyorum.



"SAMSUNSPOR'UN 10-12 BİN KEMİK TARAFTARI VAR"



'Bilet fiyatı' dediler, bilet fiyatlarını indirdik, bir türlü olmadı. 'Stat uzak' dediler; bir ara dedim ki tamam, yerel yönetimle konuşalım, Samsun'da uygun bir yer bulalım, ben parasıyla alıp yeni bir stat yapayım istedim. Ona da 'hayır' dendi, olmaması gerektiği söylendi. Biz onu da kapattık. Samsunspor'un kemik bir 10-12 bin taraftarı var. Bunlar maçlara geliyor, maç seçmiyorlar. Ben hepsine buradan teşekkür ediyorum. Ama bir de maç seçenler var. Maalesef insanlar sadece 4 büyük maçımıza gelmek istiyor. Biz de baktık ki olmuyor, bu maçlara özel fiyat uyguladık.



"TARAFTAR DESTEK VERDİĞİNDE 3. OLDUK"



18 bin taraftarımızla Göztepe Stadı gibi bir stadımız olsa mesela, biz herkesi boğarız orada. Ama stat 34 bin kişilik olunca yarısı boş gözüküyor. İki kale arkasında ayrı gruplar var. Hiçbiri birbiriyle ahenk içinde değil, yani tek ses olamıyorlar. O desteği verdiğimiz sene biz ligi 3. bitirdik. Taraftarda işte bu biraz önce bahsettiğiniz bölünmeden dolayı bir antipati yaratıldı. Bunun önüne geçmenin tek bir yolu var: Sportif başarı. İnşallah bu sağlandığı zaman gerçek Samsunsporlular takımlarını desteklemek için tekrar stada gelecekler.



"TRABZONSPOR MAÇINA ÖZEL FİYATLANDIRMA YAPTIK"



Buradan Samsunspor taraftarına müjdeli bir haber vereyim: Trabzonspor maçında stadı doldurmak için özel bir bilet fiyatlandırması yaptık. Daha önce sezon başında açıkladığımız tarifeyi değiştireceğiz. Deneyip göreceğiz bakalım, etkisi ne olacak. Kale arkası biletleri kadınlara, öğrencilere ve engelli taraftarlarımıza 55 TL. Normal biletleri de Anadolu takımlarına uyguladığımız maç fiyatına çekeceğiz: 300 TL. Deplasman tribünü için de tabii yüzde 30 fazlası, yani 390-400 TL civarında bir şey olacak. Bu gayet makul bir rakam; belki de Türkiye'deki en ucuz biletlerden biri olacak.



"BEKLENMEDİK SONUÇLAR ALDIK"



Bu sezonun başında tabii ki taraftarımızı üzdük. Beklenmedik sonuçlar aldık, üzgünüz.



"SAKATLIKLARIN BU KADAR FAZLA OLACAĞINI ÖNGÖREMEDİK"



Önce geçen sezona değindin, oraya bir açıklama yapayım. Geçen sezon ilk defa 3 kulvarda yarışıyorduk. Kadro derinliğimizi de buna göre oluşturmuştuk ama sakatlıkların bu kadar fazla olacağını öngöremedik. Geçen sene bizim de yaptığımız bir hata var: Antalyaspor küme düştü maalesef ama onlara karşı 2 maçı da mağlup tamamladık. Bunun yanında hakem hataları ve MHK da önümüzü kesti.



"HEDEFİMİZ 5. BÜYÜK OLMAK"



Samsunspor'un hedefi; kulüp olarak beşinci büyük olmak ama ligde de her sezon Samsunspor'un, Yüksel Yıldırım başkanlığında bir hedefi olmak zorunda. Hedefimiz ne? Biz diyoruz ki ilk 5'e oynamak; ilk 5 derken beşinciliğe oynamak, açık ve net Türkçesi. Doğru takım kurmayla, iyi bir kadro mühendisliği yaparak biz bunları yapabiliriz. Bak, 'yapabiliriz' diyoruz, 'yaparız' demiyorum; olma olasılığı yüksek. Bunun için çalışıyoruz ve her sene zorlayacağız.



"BAZI SAKATLIKLARIN ÖNÜNE GEÇEMİYORSUNUZ"



Maalesef Samsunsporlu oyuncularımızda ne olduğunu tam olarak anlayamadığımız bir sakatlık süreci yaşadık. Ancak bunların önlemi konusunda doktorumuzla görüştük. Doktorumuz son derece iyi niyetli; ayrıca gerekli tüm tıbbi ekipman ve donanım Samsunspor'da fazlasıyla mevcut. Bakın, Galatasaray'da da Osimhen olmayınca takım darmadağın oluyor. Yani bazı sakatlıkların önüne maalesef çok hızlı geçemiyorsunuz.



"GÜZEL BİR MAÇ OLACAK"



Trabzonspor'un başına bizim eski hocamız Thomas Reis geldi. Takımı değiştiriyor tabii; Trabzonspor daha iyi bir takım olacak. Zaten kadro olarak geçen seneye göre çok çok daha iyi bir takımlar. Thomas Reis'ın nasıl bir oyun oynattığını da biliyoruz. Bir de Fatih Yıldız gitti oraya; o da Samsunspor'un oyun sistemini çok iyi biliyor. Bunlar bizim için bir dezavantaj ama ben hocama güveniyorum. Thorsten Fink bu maçta sahaya çıkacak ve yüzünün akıyla Trabzon deplasmanından puan veya puanlar almak zorunda. Oyuncular da aynı şeyi söylüyor. Güzel bir maç olacak.



"FINK, SAMSUNSPOR'U AYAĞA KALDIRDI"



Fink Hoca'nın ne kadar doğru bir tercih olduğunu hemen gördük. Çünkü o düşüşte olan takımı; 13 hafta galibiyet alamamış, sürekli puan kaybeden Samsunspor'u bir anda ayağa kaldırdı. Hem Avrupa'da başarılı bir futbol oynattı hem de Türkiye'de Galatasaray'ı 4-1 gibi şaşaalı bir skorla yendik, ki fark belki 7-8 de olabilirdi. Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettik. Biz geçmişteki son üç sene içinde bunları başaramamıştık.



"HÜSEYİN EROĞLU'NUN DEDİKLERİNİN HEPSİ YALAN"



Önce şuna bir açıklık getireyim: Hüseyin Eroğlu 'Giden oyuncuları ben aldım' falan diyor; hepsi yalan, bak hepsi yalan diyorum! Hüseyin Eroğlu'nun bize tavsiye edip de aldığım tek bir oyuncu var: Kingsley Schindler. Onu çok istedi. Biz onun yerine Nanu'yu almıştık; 'Ben bunu istiyorum' deyince o dönem sağ beke ikinci bir oyuncu daha aldık, tamam mı? Onun dışındaki hiçbir oyuncuda hoca oyuncu tanımıyor!



"DOĞRU İSİMLERİ DOĞRU ZAMANDA SATTIK"



Geçen sene yaş ortalamamız 28'di, şu an 23,5. Türkiye'nin en genç futbol takımı olduk Süper Lig'de. Yani Samsunspor demek ki yaptığı transferler başarı vermeseydi, sonuç bu fiyatlara oyuncular gitmezdi. Doğru isim almışız ve doğru zamanda da sattık. Bakın giden oyuncuların birçoğu 28 yaşında.



"ANADOLU KULÜBÜ OLARAK REKOR KIRDIK"



Anadolu kulübü olarak, övünerek söylüyorum, belki de Türkiye Ligi'nin rekorunu kırdık. Yani bu sezon bir kere Yunanistan'ın 3 büyük takımı; Panathinaikos, Olympiakos ve PAOK'a birer tane oyuncu verdik ve hepsinin rakamları çok iyi. Biri kiralık gitti ama satın alma opsiyonuyla gitti, Cherif Ndiaye. Bu performans böyle devam ederse almak zorunda kalacaklar.



"BİZİMKİSİ BAŞARI HİKAYESİ"



Göztepe yabancı bir sahiplikle yönetiliyor. Ellerinde farklı liglerde farklı takımlar var ve büyük bir scout ağı, databankları ve bir sürü oyuncuları var. Onlar güzel çalışıyor. Biz kendimizi yeni yeniledik, yeni kuruyoruz. Bizimki bir Anadolu takımı için gerçekten bir başarı hikayesi. Bunun devamını getirmemiz lazım. Bu oyuncular ilk defa bir araya geldi. Zaman alacak bunların birbirini tanıması, hocanın sisteminin oturması. Ama oturduktan sonra ben o kadar mutlu olacağım, çünkü bu çocukların geleceği var.



"BİLİNMEDİK OYUNCULARA GİDİYORUZ"



Transfer komitesi, scouting gibi konularda bizim ekip iyi çalışıyor. Bilinmedik oyunculara gidiyoruz. Türkiye'de herkesin bildiği oyuncuya gidip alıp getirmenin bize çok fazla faydası yok. Son dakikada Muhammed Bayo'yu aldık. Gaziantep'te oynamıştı bir süre önce. Çünkü son günde Marius Mouandilmadji gidince mecbur kaldık ve alabileceğimiz en iyi oyuncuyu aldık bana göre. Kendini ispat etmiş, ligi biliyor, Lille gibi bir takımdan gelmiş. Yani geldiği takım önemli, Türkiye'de oynamış olması, ligi bilmesi. Onun için bizim tek eksiğimiz sakatlıkların olmasıydı.



"DÜNYADA HEMEN HEMEN HER YERİ TAKİP EDİYORUZ"



Fuat Çapa hocam, hem Mustafa Aztopal'ın kontaklarıyla hiçbir zaman burayı bir boşluk haline getirmediler. Daima daha başarılı, daha iyi tecrübesi olan kişileri bulup getirdiler.



Bunlar bilinen isimler ama biz bu kişilere özgürlük veriyoruz, bu kişilere çalışma imkanını daha uygun hale getiriyoruz, bir Batılı kulüp gibi. Onun için onların da o rahatlığı hissettiğinde verimlilikleri artıyor.



Oyuncu konusunda biz onlara hedefi gösteriyoruz. Nasıl bir oyun sistemi, nasıl bir oyuncu istediğimizi söylüyoruz. Ligler belli. Onlar kendi çalışma sistemleriyle zamanlarını kullanarak ve bizim aldığımız bir sürü yazılımı, software'i kullanarak dünyada hemen hemen her yeri takip edebiliyorlar.



"20 KÜSÜR SENE SONRA AVRUPA'DA 11 PUAN ALDIK"



Samsunspor, Türk futbolu için omuzlarına düşen tüm yükü aldı, kaldırıyor ve ileriye doğru götürüyor. Geçen sene Avrupa'da oynadık. İlk defa 20 küsür sene sonra 11 küsur puan aldık. Bu bir başarı. Anadolu'da kaç tane takımın kaç yıldır yapamadığını bir yılda yaptık.



"ÇOK İYİ TEKLİFLER GELİNCE TAKIMIN OMURGASINI BOZMAK ZORUNDA KALDIK"



İstemeden yaptık. Takımın omurgasını bozduk. Biz 'bozmayacağız' dedik ama bozmak zorunda kaldık. Çünkü çok iyi transfer teklifleri geldi. Oyuncuların kafası gitti. Bizim stoperler gitti, işte Zeki ayrılmak zorunda kaldı. Yani defansımız bozuldu, orta sahamız bozuldu. Holse gitti, Ntcham gitti. Bennasser vardı eskiden. Şimdi Makabu'yu getirdik ama hoca daha iyi bir 6 numara istiyor diye onu kiralık verdik.



Orta saha da gitti. Sonra kanatlar sakatlandı. Forvette bir Marius tek kalmıştı. Onun da talebi gelince bütün takımın taşları yerinden oynadı. Bunu oturtmak için çok çalışıyoruz. Zaman alacak ama bunu bir kere yaptığımızda, söylüyorum, takım üstüne koya koya gelecek.



"BİZ TOHUMU EKTİK, MEYVE VERMESİ 2-3 YIL"



Biz tohumu ektik, suluyoruz. Meyve vermesi 2 ile 3 yıl. Ondan sonra o oyuncuyu sattığında, alttan arkasını dolduracak oyuncuları alıp yerine koyuyoruz. Mesela Zeki'nin arkasında Mendes vardı. Şimdi Mendes bizim sağ bekteki birinci oyuncumuz oldu. Şimdi gayet iyi gidiyor. Milli Takım'a da çağrılmaya başlandı. Hem Kongo çağırdı hem İsveç çağırdı. O, İsveç'i seçti.



Yani bunun gibi şimdi olunca radara giriyor. Önümüzdeki sene ya da bu yaz belki ona teklif gelebilir. Şimdi teklif gelen oyuncunun kafası gittiğinde sen bu oyuncuyu zorla tuttuğunda verim alamıyorsun.



"2030'DA ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAĞIM"



2030'u yaz bir kenara. Ben şampiyonluğa oynayacağım. Hedefim 2030.



"SILAS'I ÇOK İSTİYORUM"



Takip ediyoruz. Silas'ın ayağı kırıldı. Bize geliyordu, kırılmasaydı. Mainz takımının sigortası onun durumunu kapsıyor, maaşlarını ve oynamasını da. Menajeri, 'Biz devre arasına kadar orada tutacağız.' dedi. Şu anda bakıyoruz, hala oynamaya başlamadı. Çok istiyorum Silas'ı, ihtiyacım da var. Bir kanat forvet. Samsun'a bayıldı, sevdi, beni sevdi. Ama talihsizlik, sakatlık Samsunspor'un yakasını bırakmıyor. Silas'ta da böyle bir şey olunca.



Sonuçta 2 aya belli olur. Eğer oynama ihtimali varsa, sağlıklı dönerse ve menajeri de Mainz'la ilişkiyi tatlı bir şekilde sonlandırırsa, ben devre arasında Silas'ı almak istiyorum. Oynar, oynamaz, bu ayrı bir şey ama gönlümde benim Silas'ı Samsunspor'da oynatmak var.



"İZİN VERİLİRSE STADI YAŞAM ALANI YAPARIM"



Stadımızın çok eksikleri var, izin verilirse oraya yaşam alanı yaparım. Tesislerimizi baştan aşağıya yenilemek istiyorum.







