Beşiktaş, 13 yıl sonra EuroLeague'de kazandı!

Temsilcimiz Beşiktaş, EuroLeague'in 2. haftasında Maccabi Tel Aviv'i 109-93 mağlup ederek 13 yıl sonra döndüğü organizasyondaki ilk galibiyetini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Eylül 2026 23:15
Beşiktaş, 13 yıl sonra EuroLeague'de kazandı!
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EuroLeague'in 2. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 109-93 kazandı.

İLK GALİBİYET

İlk haftada oynanan Valencia maçından 96-94 mağlup ayrılan siyah-beyazlı temsilcimiz, 13 yıl sonra geri döndüğü EuroLeague'de ilk galibiyetini aldı.

İlk maçta ASVEL'e de 84-74 yenilen İsrail temsilcisi ise üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Beşiktaş, EuroLeague'in 3. haftasında Barcelona'yı konuk edecek. Maccabi Tel Aviv ise Panathinaikos'a konuk olacak.

1. Periyot: 19-27

Devre: 46-52

3. Periyot: 63-78

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