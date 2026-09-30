Beşiktaş, 13 yıl sonra EuroLeague'de kazandı!

EuroLeague'in 2. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 109-93 kazandı.
İLK GALİBİYET
İlk haftada oynanan Valencia maçından 96-94 mağlup ayrılan siyah-beyazlı temsilcimiz, 13 yıl sonra geri döndüğü EuroLeague'de ilk galibiyetini aldı.
İlk maçta ASVEL'e de 84-74 yenilen İsrail temsilcisi ise üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.
Beşiktaş, EuroLeague'in 3. haftasında Barcelona'yı konuk edecek. Maccabi Tel Aviv ise Panathinaikos'a konuk olacak.
1. Periyot: 19-27
Devre: 46-52
3. Periyot: 63-78
DETAYLAR GELİYOR....
İLK GALİBİYET
İlk haftada oynanan Valencia maçından 96-94 mağlup ayrılan siyah-beyazlı temsilcimiz, 13 yıl sonra geri döndüğü EuroLeague'de ilk galibiyetini aldı.
İlk maçta ASVEL'e de 84-74 yenilen İsrail temsilcisi ise üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.
Beşiktaş, EuroLeague'in 3. haftasında Barcelona'yı konuk edecek. Maccabi Tel Aviv ise Panathinaikos'a konuk olacak.
1. Periyot: 19-27
Devre: 46-52
3. Periyot: 63-78
DETAYLAR GELİYOR....