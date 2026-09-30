TFF'den Şükrü Ersoy kararı: Tüm maçlarda saygı duruşu

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Futbol Federasyonu, hayatını kaybeden eski milli kaleci Şükrü Ersoy anısına profesyonel müsabakalarda saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre 3-5 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilecek.
1954 DÜNYA KUPASI'NDA KALEYİ KORUDU
Federasyonun açıklamasında, Şükrü Ersoy'un A Milli Takım'ın tarihinde ilk kez katıldığı 1954 FIFA Dünya Kupası'nda ay-yıldızlıların kalesini koruduğu hatırlatıldı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takım'ımızın tarihinde ilk kez katıldığı 1954 FIFA Dünya Kupası'nda ay-yıldızlılarımızın kalesini koruyan Şükrü Ersoy'un vefatı nedeniyle 3-5 Ekim tarihlerinde oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkabileceklerdir."
TFF'den yapılan açıklamaya göre 3-5 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilecek.
1954 DÜNYA KUPASI'NDA KALEYİ KORUDU
Federasyonun açıklamasında, Şükrü Ersoy'un A Milli Takım'ın tarihinde ilk kez katıldığı 1954 FIFA Dünya Kupası'nda ay-yıldızlıların kalesini koruduğu hatırlatıldı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takım'ımızın tarihinde ilk kez katıldığı 1954 FIFA Dünya Kupası'nda ay-yıldızlılarımızın kalesini koruyan Şükrü Ersoy'un vefatı nedeniyle 3-5 Ekim tarihlerinde oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkabileceklerdir."