Beşiktaş'a Vlahovic ve Trossard'dan iyi haber!

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard'ın tedavisi devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE VLAHOVIC'İN DURUMU
Sırbistan Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı karşılaşmalarda forma giyemeyen Dusan Vlahovic, bireysel çalışmalarını İstanbul'da sürdürdü. Sağlık ekibinin kontrolünde çalışan Vlahovic'in durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Sırp santrforun hafta sonu itibarıyla takımla birlikte antrenmanlara başlaması planlanıyor. Vlahovic'in çalışmalarda herhangi bir sorun yaşamaması halinde Kocaelispor karşılaşmasında kadroda yer alması bekleniyor.
LEANDRO TROSSARD
Beşiktaş'a, Leandro Trossard'dan da iyi haber geldi. Belçika Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan deneyimli futbolcu, UEFA Uluslar Ligi'nde geride kalan iki karşılaşmada süre alamadı. Trossard'ın sağlık durumunun iyiye gittiği ve Kocaelispor karşılaşmasına kadar tamamen hazır hale gelmesinin beklendiği öğrenildi.
YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Bu arada teknik heyet, iki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard'ın dönüşü, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun hücum hattında elini güçlendirecek.
Sırbistan Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı karşılaşmalarda forma giyemeyen Dusan Vlahovic, bireysel çalışmalarını İstanbul'da sürdürdü. Sağlık ekibinin kontrolünde çalışan Vlahovic'in durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Sırp santrforun hafta sonu itibarıyla takımla birlikte antrenmanlara başlaması planlanıyor. Vlahovic'in çalışmalarda herhangi bir sorun yaşamaması halinde Kocaelispor karşılaşmasında kadroda yer alması bekleniyor.
LEANDRO TROSSARD
Beşiktaş'a, Leandro Trossard'dan da iyi haber geldi. Belçika Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan deneyimli futbolcu, UEFA Uluslar Ligi'nde geride kalan iki karşılaşmada süre alamadı. Trossard'ın sağlık durumunun iyiye gittiği ve Kocaelispor karşılaşmasına kadar tamamen hazır hale gelmesinin beklendiği öğrenildi.
YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Bu arada teknik heyet, iki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard'ın dönüşü, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun hücum hattında elini güçlendirecek.