Beşiktaş'a Vlahovic ve Trossard'dan iyi haber!

Beşiktaş'a, Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard'dan iyi haber geldi. Tedavisi devam eden iki oyuncunun Kocaelispor maçında forma giymesi bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Eylül 2026 14:12
Haber: Trtspor, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'a Vlahovic ve Trossard'dan iyi haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard'ın tedavisi devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla VLAHOVIC'İN DURUMU

Sırbistan Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı karşılaşmalarda forma giyemeyen Dusan Vlahovic, bireysel çalışmalarını İstanbul'da sürdürdü. Sağlık ekibinin kontrolünde çalışan Vlahovic'in durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Sırp santrforun hafta sonu itibarıyla takımla birlikte antrenmanlara başlaması planlanıyor. Vlahovic'in çalışmalarda herhangi bir sorun yaşamaması halinde Kocaelispor karşılaşmasında kadroda yer alması bekleniyor.

LEANDRO TROSSARD

Beşiktaş'a, Leandro Trossard'dan da iyi haber geldi. Belçika Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan deneyimli futbolcu, UEFA Uluslar Ligi'nde geride kalan iki karşılaşmada süre alamadı. Trossard'ın sağlık durumunun iyiye gittiği ve Kocaelispor karşılaşmasına kadar tamamen hazır hale gelmesinin beklendiği öğrenildi.

YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Bu arada teknik heyet, iki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard'ın dönüşü, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun hücum hattında elini güçlendirecek.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.