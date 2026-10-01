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Keyliane Abdallah: "Greenwood'u örnek alıyordum"

Marsilya'nın 20 yaşındaki genç futbolcusu Keyliane Abdallah, yaz transfer döneminde Fransız ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olan Mason Greenwood'u örnek aldığını söyledi.

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calendar 01 Ekim 2026 11:50
Haber: Sporx.com dış haberler
Keyliane Abdallah: 'Greenwood'u örnek alıyordum'
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Marsilya'nın 20 yaşındaki genç futbolcusu Keyliane Abdallah, Fransız ekibinden Marsilya'ya transfer olan Mason Greenwood ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Genç futbolcu, "Marsilya'da Greenwood'un yerini almak mı? Bu bir baskı değil." dedi.

Sözlerine devam eden Abdallah, "Mason Greenwood'un istatistiklerinin ardından sahaya çıkmak... Sizden çok şey beklenmesi normal. Bu konuda kendime baskı yapmıyorum çünkü bu beni daha zor bir durumda bırakır. Ama Marsilya'da oynadığı dönemde Mason Greenwood'u örnek alıyordum ve ondan ilham alıyordum." sözlerini sarf etti.

Marsilya'da bu sezon 6 maçta süre bulan Keyliane Abdallah, 2 kez fileleri havalandırdı.

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