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Salah'ın ilginç rekor hedefi!

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, kariyerinde 90 dakika içinde bir tek 9'da gol atmadı. Salah, bunu başarıp Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Zlaten Ibrahimovic ve Luis Suarez'le aynı rekoru paylaşmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Ekim 2026 10:32
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Salah'ın ilginç rekor hedefi!
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Dünya futbolunda birçok istatistik dikkat çeker ama böylesi gerçekten "Yok artık" dedirtiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, 1'den 90'a kadar olan dakikaların 89'unda bir kez ağları havalandırdı. 34 yaşındaki süper star, sadece 9. dakikada gol atamadı.

Salah, Trabzonspor formasıyla bu rekoru da kırmak istiyor. Mısırlı yıldız, Trabzonspor'la şu ana dek 6 maça çıktı ve 7 gol atmayı başardı.

EFSANELERİ YAKALAMAK İSTİYOR

Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Zlatan İbrahimovic ve Luis Suarez, kariyerinde her dakikada gol attı. Salah, bu efsanelerin arasında yer almayı hedefliyor.  

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