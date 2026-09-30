Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yoluna devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler, ikinci eleme turu rövanşında Belarus temsilcisi Minsk'i 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, 34. dakikada Busem Şeker'in golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarıda gol olmadı ve sarı-lacivertliler sahadan 1-0 galip ayrıldı.
MINSK 10 KİŞİ KALDI
Minsk forması giyen Mariya Demidova, karşılaşmanın 90+4. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
İLK MAÇI DA 4-1 KAZANMIŞTI
Fenerbahçe arsaVev, eşleşmenin ilk karşılaşmasını 4-1 kazanmıştı.
Rövanştaki 1-0'lık galibiyetin ardından sarı-lacivertliler UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna adını yazdırdı.
Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, 34. dakikada Busem Şeker'in golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarıda gol olmadı ve sarı-lacivertliler sahadan 1-0 galip ayrıldı.
MINSK 10 KİŞİ KALDI
Minsk forması giyen Mariya Demidova, karşılaşmanın 90+4. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
İLK MAÇI DA 4-1 KAZANMIŞTI
Fenerbahçe arsaVev, eşleşmenin ilk karşılaşmasını 4-1 kazanmıştı.
Rövanştaki 1-0'lık galibiyetin ardından sarı-lacivertliler UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna adını yazdırdı.