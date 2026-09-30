Fenerbahçe, Minsk'i 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu rövanşında Minsk'i 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 4-1 kazanan sarı-lacivertliler, adını son 16 turuna yazdırdı.

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calendar 30 Eylül 2026 22:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Minsk'i 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi
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Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yoluna devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertliler, ikinci eleme turu rövanşında Belarus temsilcisi Minsk'i 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, 34. dakikada Busem Şeker'in golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarıda gol olmadı ve sarı-lacivertliler sahadan 1-0 galip ayrıldı.

MINSK 10 KİŞİ KALDI

Minsk forması giyen Mariya Demidova, karşılaşmanın 90+4. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

İLK MAÇI DA 4-1 KAZANMIŞTI

Fenerbahçe arsaVev, eşleşmenin ilk karşılaşmasını 4-1 kazanmıştı.

Rövanştaki 1-0'lık galibiyetin ardından sarı-lacivertliler UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna adını yazdırdı.

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