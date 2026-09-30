New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson, yeni sezona daha düşük kiloyla ve maç temposuna hazır bir fiziksel durumda giriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'ten Will Guillory'nin haberine göre, Williamson'ın fiziksel sağlık ve toparlanma alanlarında uzmanlaşan performans antrenörü Kris Chrisp, yıldız oyuncunun antrenman kampına 271 pound, yani yaklaşık 122,9 kilogram ağırlığında katıldığını açıkladı.
Williamson'ın ağırlığı, kariyerinin büyük bölümünde 284 pound, yani yaklaşık 128,8 kilogram olarak listeleniyordu. Böylece yıldız oyuncu, bu ağırlığa kıyasla yaklaşık 5,9 kilogram vermiş oldu.
2025-26 sezonunun başında Williamson'ın yakın çevresindeki isimlerin Chrisp ile iletişime geçerek, Pelicans yıldızıyla her gün doğrudan çalışmasını istediği belirtildi.
Pelicans ile beklentilerin altında kalan bir sezonu daha geride bırakan Williamson, birkaç yıl önce sergilediği seviyeye yeniden ulaşmayı ve neler yapabileceğini bir kez daha göstermeyi amaçlıyor.
Pazartesi günü düzenlenen medya gününde konuşan yıldız oyuncu, bu sezon daha üst bir seviyeye çıkmak istediğini açıkça ifade etti:
"Olmak istediğim yerde değilim."
Bu sözlerini açması istendiğinde ise Williamson, şöyle devam etti:
"Olmam gereken yerde değilim. Olmak istediğim yerde değilim."
Geçen sezon 62 maçta forma giyen Williamson, maç başına yaklaşık 30 dakikada 21 sayı, 5,7 ribaund ve 3,2 asist ortalamaları yakaladı.
İki kez All-Star seçilen 26 yaşındaki oyuncunun Pelicans ile sözleşmesi iki sezon daha devam ediyor.
Williamson'ın bu sezon yaklaşık 42,2 milyon dolar, 2027-28 sezonunda ise 44,9 milyon dolar kazanması bekleniyor.
Williamson'ın ağırlığı, kariyerinin büyük bölümünde 284 pound, yani yaklaşık 128,8 kilogram olarak listeleniyordu. Böylece yıldız oyuncu, bu ağırlığa kıyasla yaklaşık 5,9 kilogram vermiş oldu.
2025-26 sezonunun başında Williamson'ın yakın çevresindeki isimlerin Chrisp ile iletişime geçerek, Pelicans yıldızıyla her gün doğrudan çalışmasını istediği belirtildi.
Pelicans ile beklentilerin altında kalan bir sezonu daha geride bırakan Williamson, birkaç yıl önce sergilediği seviyeye yeniden ulaşmayı ve neler yapabileceğini bir kez daha göstermeyi amaçlıyor.
Pazartesi günü düzenlenen medya gününde konuşan yıldız oyuncu, bu sezon daha üst bir seviyeye çıkmak istediğini açıkça ifade etti:
"Olmak istediğim yerde değilim."
Bu sözlerini açması istendiğinde ise Williamson, şöyle devam etti:
"Olmam gereken yerde değilim. Olmak istediğim yerde değilim."
Geçen sezon 62 maçta forma giyen Williamson, maç başına yaklaşık 30 dakikada 21 sayı, 5,7 ribaund ve 3,2 asist ortalamaları yakaladı.
İki kez All-Star seçilen 26 yaşındaki oyuncunun Pelicans ile sözleşmesi iki sezon daha devam ediyor.
Williamson'ın bu sezon yaklaşık 42,2 milyon dolar, 2027-28 sezonunda ise 44,9 milyon dolar kazanması bekleniyor.