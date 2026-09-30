Belçika maçına Rohit Saggi atandı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki üçüncü maçında 2 Ekim Cuma günü Belçika ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Belçika ile deplasmanda oynayacağımız maçın hakemi belli oldu.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika - Türkiye maçını, Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.
Belçika ile Türkiye arasındaki maç saat 21.45'te başlayacak.
ROHIT SAGGI'NİN TÜRK TAKIMLARI KARNESİ
Norveçli hakem Rohit Saggi, daha önce hem A Milli Takım'ın hem de Türk kulüplerinin Avrupa kupalarındaki karşılaşmalarında görev aldı.
Saggi, A Milli Takım'ın 6 Eylül 2024'te UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmayı yönetti.
Norveçli hakem, 19 Şubat 2026'da UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanan Shkendija-Samsunspor maçında da düdük çaldı. Samsunspor'un deplasmanda 1-0 kazandığı mücadelede Saggi, temsilcimiz lehine erken dakikalarda penaltı kararı verirken, Cherif Ndiaye bu fırsattan yararlanamadı.
Saggi ayrıca 13 Mart 2025'te oynanan Rangers-Fenerbahçe karşılaşmasında Espen Eskas'ın hakem ekibinde dördüncü hakem olarak görev yaptı.
Alt yaş milli takımlarında da Türkiye maçlarına çıkan Saggi, 12 Ekim 2021'de oynanan Kazakistan-Türkiye U21 karşılaşmasını yönetti. Ümit Milli Takım, mücadeleyi Enis Destan'ın golüyle 1-0 kazandı.
Rohit Saggi, 2018 yılında ise Türkiye U17 Milli Takımı'nın İzlanda ve Hollanda ile oynadığı karşılaşmalarda hakem olarak görev aldı.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika - Türkiye maçını, Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.
Belçika ile Türkiye arasındaki maç saat 21.45'te başlayacak.
ROHIT SAGGI'NİN TÜRK TAKIMLARI KARNESİ
Norveçli hakem Rohit Saggi, daha önce hem A Milli Takım'ın hem de Türk kulüplerinin Avrupa kupalarındaki karşılaşmalarında görev aldı.
Saggi, A Milli Takım'ın 6 Eylül 2024'te UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmayı yönetti.
Norveçli hakem, 19 Şubat 2026'da UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanan Shkendija-Samsunspor maçında da düdük çaldı. Samsunspor'un deplasmanda 1-0 kazandığı mücadelede Saggi, temsilcimiz lehine erken dakikalarda penaltı kararı verirken, Cherif Ndiaye bu fırsattan yararlanamadı.
Saggi ayrıca 13 Mart 2025'te oynanan Rangers-Fenerbahçe karşılaşmasında Espen Eskas'ın hakem ekibinde dördüncü hakem olarak görev yaptı.
Alt yaş milli takımlarında da Türkiye maçlarına çıkan Saggi, 12 Ekim 2021'de oynanan Kazakistan-Türkiye U21 karşılaşmasını yönetti. Ümit Milli Takım, mücadeleyi Enis Destan'ın golüyle 1-0 kazandı.
Rohit Saggi, 2018 yılında ise Türkiye U17 Milli Takımı'nın İzlanda ve Hollanda ile oynadığı karşılaşmalarda hakem olarak görev aldı.