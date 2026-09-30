Beşiktaş'ta Italiano'nun vazgeçilmezleri!

Beşiktaş'ta milli araya kadar oynanan 13 resmi maçta da ilk 11'de başlayan Alexander Nübel ve Salih Özcan, Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun en fazla süre verdiği isimler oldu.

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calendar 30 Eylül 2026 10:09
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Beşiktaş'ta Italiano'nun vazgeçilmezleri!
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Nübel
Nübel
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun sezon başından bu yana vazgeçmediği isimler belli oldu.

Siyah-beyazlılarda Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde milli araya kadar oynanan 13 resmi karşılaşmanın tamamında ilk 11'de başlayan iki futbolcu dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla NÜBEL VE SALİH ZİRVEDE

Alexander Nübel, 13 maçın tamamında ilk 11'de görev alırken toplam 1170 dakika sahada kaldı. Alman kaleci, Beşiktaş'ta bu alanda zirvede yer aldı.

Salih Özcan da 13 karşılaşmanın tamamına ilk 11'de başlayarak 1088 dakika süre aldı ve Nübel'in ardından ikinci sırada yer aldı.

ORKUN 12 MAÇTA İLK 11'DE

Orkun Kökçü ise cezalı olduğu 1 maç dışında 12 karşılaşmada da ilk 11'de forma giydi.

Milli oyuncu, toplam 1008 dakika süre alarak Nübel ve Salih Özcan'ın ardından en fazla forma giyen isim oldu.

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