Beşiktaş'ta Italiano'nun vazgeçilmezleri!

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun sezon başından bu yana vazgeçmediği isimler belli oldu.
Siyah-beyazlılarda Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde milli araya kadar oynanan 13 resmi karşılaşmanın tamamında ilk 11'de başlayan iki futbolcu dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NÜBEL VE SALİH ZİRVEDE
Alexander Nübel, 13 maçın tamamında ilk 11'de görev alırken toplam 1170 dakika sahada kaldı. Alman kaleci, Beşiktaş'ta bu alanda zirvede yer aldı.
Salih Özcan da 13 karşılaşmanın tamamına ilk 11'de başlayarak 1088 dakika süre aldı ve Nübel'in ardından ikinci sırada yer aldı.
ORKUN 12 MAÇTA İLK 11'DE
Orkun Kökçü ise cezalı olduğu 1 maç dışında 12 karşılaşmada da ilk 11'de forma giydi.
Milli oyuncu, toplam 1008 dakika süre alarak Nübel ve Salih Özcan'ın ardından en fazla forma giyen isim oldu.
Siyah-beyazlılarda Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde milli araya kadar oynanan 13 resmi karşılaşmanın tamamında ilk 11'de başlayan iki futbolcu dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NÜBEL VE SALİH ZİRVEDE
Alexander Nübel, 13 maçın tamamında ilk 11'de görev alırken toplam 1170 dakika sahada kaldı. Alman kaleci, Beşiktaş'ta bu alanda zirvede yer aldı.
Salih Özcan da 13 karşılaşmanın tamamına ilk 11'de başlayarak 1088 dakika süre aldı ve Nübel'in ardından ikinci sırada yer aldı.
ORKUN 12 MAÇTA İLK 11'DE
Orkun Kökçü ise cezalı olduğu 1 maç dışında 12 karşılaşmada da ilk 11'de forma giydi.
Milli oyuncu, toplam 1008 dakika süre alarak Nübel ve Salih Özcan'ın ardından en fazla forma giyen isim oldu.