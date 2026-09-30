UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftası, 10 maçla tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Organizasyonun ikinci haftasında A, B ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.
A Ligi 3. Grup'ta İspanya evinde Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ederken, İngiltere ise deplasmanda Çekya'yı 2-0 yendi.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
- A Ligi
3. Grup:
İspanya-Hırvatistan: 4-1
Çekya-İngiltere: 0-2
- B Ligi
1. Grup:
Slovenya-Kuzey Makedonya: 2-0
İskoçya-İsviçre: 0-3
- C Ligi:
1. Grup:
Finlandiya-Belarus: 0-0
San Marino-Arnavutluk: 0-3
3. Grup:
Moldova-Faroe Adaları: 1-1
Slovakya-Kazakistan: 2-1
4. Grup:
Lüksemburg-İzlanda: 0-3
Bulgaristan-Estonya: 0-0
A Ligi 3. Grup'ta İspanya evinde Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ederken, İngiltere ise deplasmanda Çekya'yı 2-0 yendi.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
- A Ligi
3. Grup:
İspanya-Hırvatistan: 4-1
Çekya-İngiltere: 0-2
- B Ligi
1. Grup:
Slovenya-Kuzey Makedonya: 2-0
İskoçya-İsviçre: 0-3
- C Ligi:
1. Grup:
Finlandiya-Belarus: 0-0
San Marino-Arnavutluk: 0-3
3. Grup:
Moldova-Faroe Adaları: 1-1
Slovakya-Kazakistan: 2-1
4. Grup:
Lüksemburg-İzlanda: 0-3
Bulgaristan-Estonya: 0-0