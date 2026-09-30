Dün
BİTTİ
Slovenya
2
Kuzey Makedonya
0
Dün
BİTTİ
İskoçya
0
İsviçre
3
Dün
BİTTİ
İspanya
4
Hırvatistan
1
Dün
BİTTİ
Çekya
0
İngiltere
2
Dün
BİTTİ
Finlandiya
0
Beyaz Rusya
0
Dün
BİTTİ
Moldova
1
Faroe Adaları
1
Dün
BİTTİ
Lüksemburg
0
İzlanda
3
Dün
BİTTİ
San Marino
0
Arnavutluk
3
Dün
BİTTİ
Slovakya
2
Kazakistan
1
Dün
BİTTİ
Bulgaristan
0
Estonya
0
Dün
BİTTİ
Avustralya
2
Brezilya
4
Dün
BİTTİ
Rusya
2
İran
0
Bugün
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Şili
Bugün
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Meksika
Peru
Dün
BİTTİ
Güney Sudan
0
Mısır
5
Dün
BİTTİ
Etiyopya
0
Senegal
1
Dün
BİTTİ
Lesotho
0
Fas
2
Dün
BİTTİ
Burundi
2
Cezayir
2
Dün
BİTTİ
Gine Bissau
3
Nijerya
0
Dün
BİTTİ
Kongo
1
Kamerun
1

UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftası, 10 maçla tamamlandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Eylül 2026 00:10
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları!
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UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftası, 10 maçla tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Organizasyonun ikinci haftasında A, B ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.

A Ligi 3. Grup'ta İspanya evinde Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ederken, İngiltere ise deplasmanda Çekya'yı 2-0 yendi.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

- A Ligi

3. Grup:

İspanya-Hırvatistan: 4-1

Çekya-İngiltere: 0-2

- B Ligi

1. Grup:

Slovenya-Kuzey Makedonya: 2-0

İskoçya-İsviçre: 0-3

- C Ligi:

1. Grup:

Finlandiya-Belarus: 0-0

San Marino-Arnavutluk: 0-3

3. Grup:

Moldova-Faroe Adaları: 1-1

Slovakya-Kazakistan: 2-1

4. Grup:

Lüksemburg-İzlanda: 0-3

Bulgaristan-Estonya: 0-0

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