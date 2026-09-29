Anthony Gordon: 'Barcelona'ya gelince bana bakış değişti'

Barcelona'nın kanat oyuncusu Anthony Gordon, İngiltere'de futbol zekası ve teknik becerilerinin yeterince takdir edilmediğini söyledi. Gordon, İspanya'ya transferinin ardından insanların kendisine bakışının değiştiğini düşünüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BİRÇOK KİŞİ BANA FARKLI GÖZLE BAKIYOR"
ITV'ye konuşan Gordon, "Bence birçok kişi artık bana farklı gözle bakıyor. İngiltere'de insanların hızıma ve yaptığım prese saygı duyduğunu hep hissediyordum ama yeteneğime ve oyun zekama gerçekten değer vermiyorlardı. Bunları yalnızca birlikte oynadığım futbolcular fark ediyordu" dedi.
"İNGİLTERE'DE BECERİLERİME DEĞER VERİLMİYORDU"
Barcelona'da farklı bir oyun anlayışı içinde yeteneklerini daha iyi gösterebildiğini belirten İngiliz futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Artık Barcelona'dayım ve farklı bir tarzda oynuyorum. Bu özelliklerim çok daha belirgin hale geliyor; insanlar da sadece hızlı olmadığımı görmeye başlıyor. İngiltere'de becerilerime gerçekten değer verilmiyordu. Beni yalnızca hızlı ve çok agresif bir futbolcu olarak görüyorlardı. İspanya'da ise oyun zekama ve yeteneğime değer veriliyor. Çünkü Barcelona'da teknik ve zeki bir oyuncu değilseniz göze batarsınız."
"BAZEN HAK ETTİĞİNİZ DEĞERİ GÖRMEK İÇİN AYRILMANIZ GEREKİR"
Premier Lig'den ayrılmayı özellikle istediğini vurgulayan Gordon, "Bazen hak ettiğiniz değeri görmek için ayrılmanız gerekir. Açıkçası benim istediğim de buydu. Premier Lig'den ayrılmak, yeni bir deneyim yaşamak ve tam olarak bunu başarmak istiyordum. İnsanların düşündüğünden daha fazlasını yapabileceğimi hissediyordum. Bunu da dünyanın en büyük sahnesinde kanıtlamak istedim" ifadelerini kullandı.
ITV'ye konuşan Gordon, "Bence birçok kişi artık bana farklı gözle bakıyor. İngiltere'de insanların hızıma ve yaptığım prese saygı duyduğunu hep hissediyordum ama yeteneğime ve oyun zekama gerçekten değer vermiyorlardı. Bunları yalnızca birlikte oynadığım futbolcular fark ediyordu" dedi.
"İNGİLTERE'DE BECERİLERİME DEĞER VERİLMİYORDU"
Barcelona'da farklı bir oyun anlayışı içinde yeteneklerini daha iyi gösterebildiğini belirten İngiliz futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Artık Barcelona'dayım ve farklı bir tarzda oynuyorum. Bu özelliklerim çok daha belirgin hale geliyor; insanlar da sadece hızlı olmadığımı görmeye başlıyor. İngiltere'de becerilerime gerçekten değer verilmiyordu. Beni yalnızca hızlı ve çok agresif bir futbolcu olarak görüyorlardı. İspanya'da ise oyun zekama ve yeteneğime değer veriliyor. Çünkü Barcelona'da teknik ve zeki bir oyuncu değilseniz göze batarsınız."
"BAZEN HAK ETTİĞİNİZ DEĞERİ GÖRMEK İÇİN AYRILMANIZ GEREKİR"
Premier Lig'den ayrılmayı özellikle istediğini vurgulayan Gordon, "Bazen hak ettiğiniz değeri görmek için ayrılmanız gerekir. Açıkçası benim istediğim de buydu. Premier Lig'den ayrılmak, yeni bir deneyim yaşamak ve tam olarak bunu başarmak istiyordum. İnsanların düşündüğünden daha fazlasını yapabileceğimi hissediyordum. Bunu da dünyanın en büyük sahnesinde kanıtlamak istedim" ifadelerini kullandı.