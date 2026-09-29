Bursa'da Arda Güler farkı! İtalyanları da hayran bıraktı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda İtalya'yı konuk etti. Milliler, mücadeleyi 4-1 kaybetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Karşılaşma boyunca tribünlerden A Milli Takım'a yönelik protestolar yükselirken, taraftarların destek verdiği tek isim Arda Güler oldu.





Real Madrid forması giyen genç futbolcu, sahadaki mücadelesi ve gösterdiği performansla tribünlerin takdirini kazandı. Takımın tamamına yönelik tepkilere rağmen Arda Güler ıslıklanmadı.





Bursa tribünleri, karşılaşma sırasında ve maçın bitiş düdüğünün ardından 19 yaşındaki futbolcuya tezahürat ve alkışlarla destek verdi.





DEVRE ARASINDA BASTONI'DEN DİKKAT ÇEKEN İSTEK

Karşılaşmanın ilk yarısının ardından dikkat çeken bir an yaşandı.





Maçın gidişatından duyduğu öfke görülen Arda Güler, kolundaki kaptanlık bandını sinirli bir şekilde yere attı. Bu sırada İtalya Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Bastoni, genç yıldızdan formasını istedi.





MANCINI'DEN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, karşılaşmanın ardından Arda Güler'in performansına övgülerde bulundu.





Real Madrid ve A Milli Takım'ın Arda Güler gibi bir oyuncuya sahip olmasının önemli bir avantaj olduğunu ifade eden Mancini, şu sözleri kullandı:





"4-1'lik skor bu gece ne kadar üstün oynadığımızı yansıtıyor ancak Arda Güler bambaşka bir hikayeydi. Takımı sürekli baskı altında olmasına rağmen öne çıktı ve orta sahayı tek başına tamamen domine etti. Onun özgüveni, oyun görüşü ve sanki asla ıskalamayan o inanılmaz uzun pasları beni hayran bıraktı. Takımının geri kalanını gölgede bırakan bir İtalyan takımı karşısında bu kadar soğukkanlılıkla oynaması, ne kadar özel bir yetenek olduğunu gösteriyor. O, dünya çapında bir oyuncu olmaya yazgılı ve Real Madrid, ona sahip olduğu için inanılmaz derecede şanslı."





KAYODE: "ARDA GÜLER ÖZEL BİR OYUNCU"

Maçın ardından Arda Güler'in formasını alan İtalya Milli Takımı oyuncusu Michael Kayode de genç futbolcunun performansına dikkat çekti.





Kayode, Arda Güler ile aynı sahada yer almanın kendisi için özel bir deneyim olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Arda Güler özel bir oyuncu. 4-1 kazansak da orta sahayı tamamen domine etti ve ne kadar yetenekli olduğunu gösterdi. Onu yakından izlemek, asla unutmayacağım bir deneyimdi. Türkiye'de ve Real Madrid'de elde ettiği başarıları takip ettim ve açıkçası, o çok uzun zamandır gördüğüm en yetenekli orta saha oyuncularından biri. Oyunu kontrol edişi, özgüveni, zekası ve bu kadar genç yaşta sahip olduğu kalite inanılmaz. Onun çok özel bir geleceğe sahip olduğuna ve bu sporda çok ileri gideceğine yürekten inanıyorum. Formaya gelince, onu yıkayacağım, özenle saklayacağım ve çocuklarım bunun ne anlama geldiğini anlayacak kadar büyüyene kadar ona değer vereceğim. Bu benim için sadece bir formadan ibaret değil. Hayatımın geri kalanı boyunca değer vereceğim bir anı. Bu gerçekten büyük bir onur."



