Bugün
21:45
Slovenya
Kuzey Makedonya
Bugün
21:45
İskoçya
İsviçre
Bugün
21:45
İspanya
Hırvatistan
Bugün
21:45
Çekya
İngiltere
Bugün
19:00
Finlandiya
Beyaz Rusya
Bugün
19:00
Moldova
Faroe Adaları
Bugün
21:45
Lüksemburg
İzlanda
Bugün
21:45
San Marino
Arnavutluk
Bugün
21:45
Slovakya
Kazakistan
Bugün
21:45
Bulgaristan
Estonya
Bugün
13:00
Avustralya
Brezilya
Bugün
19:00
Rusya
İran
Yarın
03:00
ABD
Şili
Yarın
04:00
Meksika
Peru
Bugün
16:00
Güney Sudan
Mısır
Bugün
16:00
Etiyopya
Senegal
Bugün
16:00
Lesotho
Fas
Bugün
16:00
Burundi
Cezayir
Bugün
19:00
Gine Bissau
Nijerya
Bugün
22:00
Kongo
Kamerun

MHK soruşturmasında kime ne suçlama yöneltildi?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlendi

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Eylül 2026 09:43 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2026 09:50
Haber: Yeni Şafak, Fotoğraf: AA
MHK soruşturmasında kime ne suçlama yöneltildi?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İlgili Haberler
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni Şafak'tan muhabir Burak Doğan'ın haberine göre; mobing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

Gözaltına alınan kişiler hakkında

• Ferhat Gündoğdu isimli şahsın; Mobing ve Kamu Görevlisinin Evrakta Sahteciliği,

• Sebahattin ŞAHİN isimli şahsın; Mobing ve Evrakta Sahtecilik (Ferhat Gündoğdu isimli şahıslar müştereken hareket ettiği)

• Ahmet ŞAHİN isimli şahsın; Evrakta Sahtecilik (Sınav sorularını TFFGHD yandaşlarına vermek sureti ile Ferhat GÜNDOĞDU isimli şahısla müştereken hareket ettiği)

• Yunus YILDIRIM isimli şahsın; Mobing ve Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirme

• Ferdi KARADORUK isimli şahsın; Mobing (Derneğe üye olmayan hakemler/gözlemciler üzerinde baskı kurmak suretiyle), Müstehcenlik, Güveni Kötüye Kullanma (Zimmet) suç isnatları kapsamında çalışmalar yapılmış olup yapılan çalışmaların ve iddiaların alınan müşteki-tanık beyanları ile desteklendiği, evrakta sahteciliğin yapılan inceleme sonucunda tanzim edilen bilirkişi raporu ile tespit edildiği,

• Alican SAĞLAR isimli şahsın; (Ferdi KARADORUK isimli şahsın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan Müstehcenlik dosyası kapsamında alınan telefonundan İMAJ raporları doğrultusunda yapılan inceleme sonucunda hakem listelerinin belirlenmesine yönelik iki şahıs arasında gerçekleşen WhatsApp görüşme içeriği olduğu tespit edildiği)  

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.