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Bursa'da Montella ve TFF'ye istifa çağrısı!

İtalya'nın 27 dakikada 3-0 öne geçtiği maçta Bursa tribünlerinden protestolar yükselirken Arda Güler-Montella görüşmesi ve Fatih Terim'in açıklamaları dikkat çekti.

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calendar 28 Eylül 2026 22:12 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2026 22:27
Bursa'da Montella ve TFF'ye istifa çağrısı!
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile İtalya, Bursa'daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

İtalya, karşılaşmanın ilk 27 dakikasında bulduğu gollerle Türkiye karşısında 3-0 öne geçti.

PEŞ PEŞE İKİ GOL

İtalya, 9. dakikada Bastoni'nin golüyle 1-0 öne geçti. 22. dakikada Frattesi'nin golüyle farkı 2'ye çıkaran İtalya, 27. dakikada Kayode'nin golüyle skoru 3-0'a getirdi.

2. GOLDEN SONRA TEPKİ 

Frattesi'nin 22. dakikada attığı golün ardından Bursa'daki tribünlerden tepki yükseldi.

Milli takım taraftarları, "Montella istifa" ve "TFF istifa" tezahüratlarında bulundu.

ARDA GÜLER, MONTELLA'NIN YANINA GİTTİ

Bu sırada Arda Güler, ikinci golün ardından Montella'nın yanına giderek İtalyan teknik adamla hararetli bir görüşme gerçekleştirdi.



Karşılaşmayı yorumlayan Fatih Terim ise tribünlerin tepkilerinin ardından birlik çağrısında bulundu.

Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Kopmamalıyız! Şimdi taraftarımızın, hocamızın ve oyuncularımızın yanında olması lazım! Tam zamanı şimdi. Şimdi değilse ne zaman?

Kazanınca hep beraber olmak çok kolay. Esas şimdi birlikte olmalıyız. Daha dünya kadar zaman var. Bu kültürü oturtmamız lazım."

3. GOLDEN SONRA TRİBÜNLERDEN YENİ TEPKİ

Kayode'nin 27. dakikada attığı golün ardından Bursa tribünlerinde protestolar devam etti.

Taraftarlar,

"Villa versene, villa versene, Hacıosmanoğlu villa versene."

ve

"İbrahim dışarı!"

tezahüratlarını yaptı.

TERİM: "ÖLÜ TOPRAĞI SERİLMİŞ GİBİ"

İtalya'nın üçüncü golünün ardından Fatih Terim, Milli Takım'ın sahadaki görüntüsüne dikkat çekti.

Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Bir ağırlık, bir ümitsizlik var! Esas iyi olmayan şey bu! Sahada biri bir şey desin, kendimize gelelim! Sahamızda ellerini kollarını sallayarak geliyorlar! Ne bir baskı var, ne bir faul var! Çok moralleri bozuldu! Ölü toprağı serilmiş gibi bir halimiz var!"

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