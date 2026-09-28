Bugün
19:00
Gürcistan
Ukrayna
Bugün
21:45
Kuzey İrlanda
Macaristan
Bugün
21:45
Türkiye
İtalya
Bugün
21:45
Belçika
Fransa
Bugün
19:00
Letonya
Güney Kıbrıs
Bugün
19:00
Ermenistan
Karadağ
CANLI
Türkmenistan
0
Filistin
0
Bugün
13:25
Japonya
Venezuela
Bugün
14:00
Güney Kore
Uruguay
Bugün
19:00
Zimbabve
Kongo D. Cumhuriyeti
Bugün
19:00
Ekvator Ginesi
Sierra Leone
Bugün
19:00
Orta Afrika Cumhuriyeti
Burkina Faso
Bugün
22:00
Tunus
Bostvana

Jorge Jesus: "Bir Osimhen bir Haaland!"

Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Victor Osimhen ve Erling Haaland, ceza sahası içerisindeki en güçlü iki forvet" ifadelerini kullandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Eylül 2026 09:07
Haber: Sporx.com
Jorge Jesus: 'Bir Osimhen bir Haaland!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'ın usta golcüsü Victor Osimhen, attığı gollerle sadece taraftarları değil ünlü teknik direktörleri de kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü ile ilgili tanıdık bir isimden övgü dolu açıklamalar geldi. Eski Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, dünya futbolunun iki büyük golcüsü ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"OSIMHEN VE HAALAND, EN GÜÇLÜLER"

Portekiz Milli Takımı ile ilk maçına Galler karşısında çıkan Jorge Jesus, "Victor Osimhen ve Erling Haaland, ceza sahası içerisindeki en güçlü iki forvet" açıklamasını yaptı. Bu açıklamalar sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Jesus, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ve Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland'ın güçlü fizikleri olduğunu ve aynı zamanda çok iyi vuruş stillerine sahip olduklarını söyledi.

78 MAÇTA 83 GOLLÜK ETKİ

Galatasaray formasıyla 78 maça çıkan Osimhen, 65 kez fileleri havalandırdı ve 18 asist yaptı. Milli arada sakatlığını tamamen atlatacak olan Nijeryalı golcü, Barcelona maçıyla sahalara dönecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.