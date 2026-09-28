Jorge Jesus: 'Bir Osimhen bir Haaland!'

Galatasaray'ın usta golcüsü Victor Osimhen, attığı gollerle sadece taraftarları değil ünlü teknik direktörleri de kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü ile ilgili tanıdık bir isimden övgü dolu açıklamalar geldi. Eski Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, dünya futbolunun iki büyük golcüsü ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
"OSIMHEN VE HAALAND, EN GÜÇLÜLER"
Portekiz Milli Takımı ile ilk maçına Galler karşısında çıkan Jorge Jesus, "Victor Osimhen ve Erling Haaland, ceza sahası içerisindeki en güçlü iki forvet" açıklamasını yaptı. Bu açıklamalar sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Jesus, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ve Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland'ın güçlü fizikleri olduğunu ve aynı zamanda çok iyi vuruş stillerine sahip olduklarını söyledi.
78 MAÇTA 83 GOLLÜK ETKİ
Galatasaray formasıyla 78 maça çıkan Osimhen, 65 kez fileleri havalandırdı ve 18 asist yaptı. Milli arada sakatlığını tamamen atlatacak olan Nijeryalı golcü, Barcelona maçıyla sahalara dönecek.
"OSIMHEN VE HAALAND, EN GÜÇLÜLER"
Portekiz Milli Takımı ile ilk maçına Galler karşısında çıkan Jorge Jesus, "Victor Osimhen ve Erling Haaland, ceza sahası içerisindeki en güçlü iki forvet" açıklamasını yaptı. Bu açıklamalar sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Jesus, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ve Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland'ın güçlü fizikleri olduğunu ve aynı zamanda çok iyi vuruş stillerine sahip olduklarını söyledi.
78 MAÇTA 83 GOLLÜK ETKİ
Galatasaray formasıyla 78 maça çıkan Osimhen, 65 kez fileleri havalandırdı ve 18 asist yaptı. Milli arada sakatlığını tamamen atlatacak olan Nijeryalı golcü, Barcelona maçıyla sahalara dönecek.