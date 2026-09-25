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Real Madrid'den 20 yaşındaki stoper için yakın takip

Real Madrid, Stuttgart'ta forma giyen ve sözleşmesi bu yaz sona erecek 20 yaşındaki Finn Jertsch'i takip ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Eylül 2026 16:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'den 20 yaşındaki stoper için yakın takip
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Jose Mourinho yönetiminde ligde istikrarsız bir görüntü sergileyen Real Madrid, milli takım arasına girerken gelecek sezonun kadro planlamasına da başladı.

İspanyol devi, savunma hattına genç bir stoper takviyesi yapmayı değerlendiriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

GÖZLER BUNDESLIGA'YA ÇEVRİLDİ

AS'ta yer alan habere göre Real Madrid, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Finn Jertsch'i takip ediyor. Madrid ekibinin şu aşamada stoper transferini acil bir ihtiyaç olarak görmediği ancak 20 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından izlediği aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ BU YAZ SONA ERİYOR

Haberde, Jertsch'in sözleşmesinin bu yaz sona ereceği belirtildi. Eder Militao'nun yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Real Madrid'in olası stoper adaylarını değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Finn Jertsch, Stuttgart'a Nürnberg'den transfer oldu. Genç savunmacı daha önce SV Raitersaich forması da giydi.

Jertsch'in Stuttgart'a imza attığı dönemde 5 milyon euro olan piyasa değeri, 1.5 yıllık süreçte 7 kat artarak 35 milyon euro seviyesine ulaştı.

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