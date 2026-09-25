Hentbol Erkekler Süper Lig'de 5. hafta programı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 5'inci hafta karşılaşmaları 26 Eylül Cumartesi günü başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Erkekler Süper Lig'de 5'inci hafta maçlarının programı şöyle:
26 Eylül Cumartesi:
15.00 Beşiktaş - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (THF Serdar Seymen)
15.00 Giresunspor - Mihalıççık Belediyespor (Hüseyin Avni Alparslan)
16.00 Göztepe Diyet Kapıma Gelsin - Spor Toto (Celal Atik)
17.00 İstanbul Gençlik - Güneysuspor (THF Serdar Seymen)
27 Eylül Pazar:
16.00 Beykoz Belediyespor - Nilüfer Belediyespor (THF Serdar Seymen)
26 Eylül Cumartesi:
15.00 Beşiktaş - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (THF Serdar Seymen)
15.00 Giresunspor - Mihalıççık Belediyespor (Hüseyin Avni Alparslan)
16.00 Göztepe Diyet Kapıma Gelsin - Spor Toto (Celal Atik)
17.00 İstanbul Gençlik - Güneysuspor (THF Serdar Seymen)
27 Eylül Pazar:
16.00 Beykoz Belediyespor - Nilüfer Belediyespor (THF Serdar Seymen)