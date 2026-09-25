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Azerbaycan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Russell'ın oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sinde pole pozisyonunu Mercedes pilotu George Russell kazandı. Charles Leclerc ikinci, Oscar Piastri ise üçüncü sırayı aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Eylül 2026 18:13
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Azerbaycan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Russell'ın oldu
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sinde sıralama turları tamamlandı. Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell, elde ettiği dereceyle yarışa ilk sıradan başlama hakkı kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla RUSSELL POLE POZİSYONUNDA

Başkent Bakü'de bulunan 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında George Russell, 1 dakika 42.526 saniyelik derecesiyle ilk sırayı aldı.

Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, Russell'ın 0.837 saniye gerisinde ikinci olurken McLaren'dan Avustralyalı Oscar Piastri ise 0.838 saniye farkla üçüncü sırayı elde etti.

ANTONELLI DUVARA ÇARPTI

Pilotlar klasmanı lideri Mercedes pilotu Kimi Antonelli, sıralama turlarının ilk seansında duvara çarptı.

İtalyan pilot sıralama turlarını tamamlayamazken 16. sırada kaldı.

Azerbaycan Grand Prix'si 26 Eylül Cuma günü TSİ 14.00'te başlayacak.

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