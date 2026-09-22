Haber Tarihi: 22 Eylül 2026 10:48 - Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2026 10:48

Arka Sokaklar bitti mi, final mi yapıyor, neden yayınlanmadı?

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve en çok izlenen yapımlarından biri olan, yıllardır cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen "Arka Sokaklar" cephesinde deprem etkisi yaratan bir gelişme yaşandı! Geçtiğimiz hafta cuma (27 Mart 2026) akşamı 744. yeni bölümüyle ekranlara gelmesi beklenen efsanevi dizi, yayın saatine dakikalar kala son anda yayın akışından çıkarıldı ve yerine tekrar bölümü verildi. Bu ani iptal kararı, Rıza Baba ve ekibinin maceralarını yakından takip eden milyonlarca izleyiciyi büyük bir şoka uğrattı. Sosyal medyada "Arka Sokaklar yayından mı kaldırıldı?" fırtınası koparken, arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusu zirveye yerleşti. Peki, Arka Sokaklar bitti mi? Kanal D'nin sevilen dizisi final mi yapıyor, yeni bölüm neden yayınlanmadı? İşte kulisleri sarsan o reklam krizinin perde arkası ve efsane diziye dair son dakika gelişmeleri…

Arka Sokaklar bitti mi, final mi yapıyor, neden yayınlanmadı?
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Cuma akşamını ekran başında Arka Sokaklar'ı bekleyerek geçiren ancak tekrar bölümüyle karşılaşan izleyiciler, peş peşe gelen final iddiaları sonrası araştırmalarını hızlandırdı. Ekran serüveninde 20 yıla merdiven dayayan yapımın akıbeti netleşti. Peki, dizi gerçekten bitiyor mu?
ARKA SOKAKLAR BİTTİ Mİ, FİNAL YAPIYOR MU? (FLAŞ İDDİALARA YANIT)
Kısa ve net cevap: Hayır, Arka Sokaklar dizisi BİTMEDİ ve şu an için final yapma gibi bir kararı BULUNMUYOR! Dizinin son anda iptal edilmesi, izleyiciler arasında "reyting kurbanı mı oldu, yayından mı kaldırıldı?" söylentilerini alevlendirse de, televizyon kulislerinden gelen bilgiler bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyor. Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş ve sektör kaynaklarının edindiği bilgilere göre dizinin bitmesi gibi bir durum söz konusu değil. Peki, yeni bölüm hazır olmasına rağmen Kanal D neden düğmeye basıp diziyi yayından çekti?

YENİ BÖLÜM NEDEN İPTAL EDİLDİ? İŞTE O REKLAM KRİZİ!
Dizinin son dakikada yayından kaldırılmasının arkasında ne senaryo krizi ne de oyuncu ayrılığı yatıyor; asıl sebep tamamen ekonomik gerekçeler! * Maliyet - Gelir Dengesizliği: Kulislerden sızan bilgilere göre, 27 Mart akşamı yayınlanması planlanan bölümün reklam kuşağından elde edeceği gelir, bölümün üretim maliyetinin çok altında kaldı.

Kanalın Zarar Etmeme Stratejisi: Artan bölüm maliyetleri ve o akşamki reklam gelirlerinin düşük kalması nedeniyle Kanal D, "zararına yayın yapmak" yerine stratejik bir hamleyle yeni bölümü rafa kaldırdı ve tekrar bölümünü yayınlamayı tercih etti. Yani dizi bitmedi, sadece o haftalık reklam gelirleri toparlanamadığı için ekonomik bir es verme kararı alındı.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMÜ (744. BÖLÜM) NE ZAMAN?
Rıza Baba, Mesut Komiser ve ekibinin amansız mücadelesini izlemeyi bekleyen hayranlar için müjdeli haber gecikmedi. Geçtiğimiz hafta ekranlarda yaşanan bu zorunlu reklam arasının ardından, dizinin 744. yeni bölümünün bugün (3 Nisan 2026 Cuma) saat 20.00'de Kanal D ekranlarında kendi gününde ve saatinde izleyiciyle buluşması bekleniyor.

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