Arka Sokaklar bitti mi, final mi yapıyor, neden yayınlanmadı?

Cuma akşamını ekran başında Arka Sokaklar'ı bekleyerek geçiren ancak tekrar bölümüyle karşılaşan izleyiciler, peş peşe gelen final iddiaları sonrası araştırmalarını hızlandırdı. Ekran serüveninde 20 yıla merdiven dayayan yapımın akıbeti netleşti. Peki, dizi gerçekten bitiyor mu?

Kısa ve net cevap: Hayır, Arka Sokaklar dizisi BİTMEDİ ve şu an için final yapma gibi bir kararı BULUNMUYOR! Dizinin son anda iptal edilmesi, izleyiciler arasında "reyting kurbanı mı oldu, yayından mı kaldırıldı?" söylentilerini alevlendirse de, televizyon kulislerinden gelen bilgiler bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyor. Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş ve sektör kaynaklarının edindiği bilgilere göre dizinin bitmesi gibi bir durum söz konusu değil. Peki, yeni bölüm hazır olmasına rağmen Kanal D neden düğmeye basıp diziyi yayından çekti?

Dizinin son dakikada yayından kaldırılmasının arkasında ne senaryo krizi ne de oyuncu ayrılığı yatıyor; asıl sebep tamamen ekonomik gerekçeler! * Maliyet - Gelir Dengesizliği: Kulislerden sızan bilgilere göre, 27 Mart akşamı yayınlanması planlanan bölümün reklam kuşağından elde edeceği gelir, bölümün üretim maliyetinin çok altında kaldı.

Kanalın Zarar Etmeme Stratejisi: Artan bölüm maliyetleri ve o akşamki reklam gelirlerinin düşük kalması nedeniyle Kanal D, "zararına yayın yapmak" yerine stratejik bir hamleyle yeni bölümü rafa kaldırdı ve tekrar bölümünü yayınlamayı tercih etti. Yani dizi bitmedi, sadece o haftalık reklam gelirleri toparlanamadığı için ekonomik bir es verme kararı alındı.

Rıza Baba, Mesut Komiser ve ekibinin amansız mücadelesini izlemeyi bekleyen hayranlar için müjdeli haber gecikmedi. Geçtiğimiz hafta ekranlarda yaşanan bu zorunlu reklam arasının ardından, dizinin 744. yeni bölümünün bugün (3 Nisan 2026 Cuma) saat 20.00'de Kanal D ekranlarında kendi gününde ve saatinde izleyiciyle buluşması bekleniyor.